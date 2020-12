A juicio joven cristiano en Cuba por negarse a entrar al Servicio Militar

Un joven cubano está pendiente a juicio por negarse a entrar al Servicio Militar. Alega que su condición como religioso no le permite usar armas, ni ejercer la violencia.

Oscar Kendri Fial Hechabarria ofreció una entrevista a la youtuber cubana Ruhama Fernández, en que cuenta el momento en que recibió la primera citación para ir al Servicio Militar, en Contramaestre, su municipio de residencia en Santiago de Cuba.

"El jefe de sector entró en mi casa, me dio la citación (para el servicio militar) y empezó a hablar alto y a decir que si no me presentaba me iba a meter preso. Yo le dije que no podía pasar el Servicio Militar por mis principios como cristiano", narra Oscar.

El joven, con el apoyo de su familia, denunció en la Fiscalía el hecho ocurrido. Al volver a su casa el jefe de Sector volvió a requerirlo, de malas maneras, para que se presentara a la citación del Servicio Miliar.

Una vez más Oscar denunció al policía por malos tratos ante las autoridades de Contramaestre y el jefe de Sector fue degradado, pero el joven también recibió una notificación para declarar ante un juzgado.

Fial cuenta que unos días después de declarar ante un juez, fue apresado y retenido durante un día. Pudo salir en libertad pagando una fianza de mil pesos. El 22 de diciembre está citado para un juicio, por desobediencia, al no presentarse al Servicio Militar obligatorio.

"Yo estoy obligado a pasar el servicio militar, pero hay religiones que no lo pasan como los adventistas, los Testigo de Jehová y los Soldados de la Cruz de Cristo", indicó el joven quien se identificó como uno de los líderes del movimiento de la iglesia del apóstol Valerio, de Contramaestre.

El padre del joven le ha mostrado su apoyo y argumenta que no se puede juzgar a su hijo como desobediencia militar cuando Oscar es un civil.

En octubre otro de los casos que se conoció de jóvenes apresados por la Seguridad del Estado por negarse a hacer el Servicio Militar fue el de Osmel Adrián Rubio Santos, un joven de 18 años que luego fue huelguista en la sede del Movimiento San Isidro.

"Lo que el pueblo de Cuba necesita es comida, no armas", dijo Rubio durante una transmisión en directo a través de Facebook en octubre.

La mayoría de los activistas que participaron en el acuartelamiento de San Isidro, como Adrián Rubio han sido detenidos en varias ocasiones, de modo arbitrario y sus hogares permanecen vigilados sometiéndolos a ellos a una privación ilegal de libertad desde hace más de tres semanas.