Médicos cubanos hacia Panamá en los próximos días para ayudar contra el coronavirus

Un grupo de médicos cubanos llegará a Panamá en los próximos días para integrarse con el sistema de salud de ese país y apoyar la lucha contra el coronavirus.

“Hemos logrado llegar al acuerdo de traer médicos extranjeros para que ayuden con la carga del sistema del salud”, señaló el ministro de Panamá, Luis Francisco Sucre.

El funcionario dijo que los grupos más grandes de médicos que llegarán a su país son proveniente de Cuba, de Estados Unidos, y que otros grupos más pequeños de especialistas arribarán desde Venezuela, México y Colombia.

Primero llegarán los cubanos, y en enero llegará el grupo de estadounidenses, seguidos por el resto de las nacionalidades.

"Ellos deben estar llegando en estos días antes de que culmine la semana, ya estamos coordinando no solo lo del vuelo de algún grupo de ellos y a través de la OPS también estamos asegurando algunos currículums de médicos a ver si cumplen para puedan estar aquí en estos días", dijo Sucre.

La decisión de solicitar el apoyo de médicos de otros países llega a raíz del gran aumento de casos de coronavirus que se han reportado en Panamá, donde hasta este miércoles habían 217,202 casos de contagios y 3,632 fallecidos.

El ministro de Salud indicó que el objetivo de trabajar con más personal sanitario es cortar la cadena de contagio y evitar que la covid-19 siga propagándose.

El pasado mes de agosto el gobierno panameño descartó la posibilidad de contratación de médicos cubanos para colaborar en el enfrentamiento al coronavirus.

“En estos momentos esa decisión se ha dejado de lado”, dijo el propio Luis Francisco Sucre dos semanas después de que el presidente Laurentino Cortizo revelara que su administración estaba realizando gestiones con La Habana.

El gobierno cubano envió además un grupo de 500 sanitarios a México para combatir la crisis epidemiológica provocada por el coronavirus, que ha aumentado en ese país.

Mientras los médicos de la Isla siguen prestando sus servicios en países de todo el mundo, el salario que reciben sigue siendo motivo de polémica, ya que el gobierno se queda con la mayor parte de este.

Recientemente en médico cubano hizo una petición a los Ministerios de Trabajo y de Salud Pública de la Isla en la plataforma digital SOS VOX, en la que reclama un pago justo por las guardias operativas que realizan los profesionales de la salud.

"Un médico no debe cobrar lo mismo que un instructor de arte, educador, hay que diferenciar. Un neurocirujano no debe cobrar lo mismo que un especialista en medicina natural y tradicional (MNT). No es lo mismo igualdad que equidad, hay que diferenciar de una vez los trabajos y las responsabilidades", sostiene la declaración.