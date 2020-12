Gobierno de Cuba libera al preso político Ubaldo Herrera Hernández

El Gobierno de Cuba liberó al preso político Ubaldo Herrera Hernández, quien permaneció casi cuatro años en prisión acusado de cometer dos supuestos delitos de desacato y atentado.

Herrera Hernández fue juzgado y condenado por realizar una protesta pacífica junto a otro activista en el municipio Quivicán, Mayabeque, según relató a la agencia CubaNet.

Tras ser arrestado, fue golpeado dos veces por agentes de la Seguridad del Estado.

“Pintamos carteles por todas las calles y después empezamos a gritar ‘Abajo el régimen’, ‘Abajo el comunismo’ y ‘Vivan los derechos humanos’. Por esta causa fui sancionado a cinco años de privación de libertad, acusado de atentado”, dijo.

“Me cambiaron la causa. Me iban a soltar con una multa de 150 pesos por ensuciar el ornato público y por desorden público, pero la Seguridad del Estado dijo que no me podían soltar y entonces me dieron otra golpiza que, de hecho, todavía estoy padeciendo de ella y, encima de eso, me fabricaron el delito de atentado”, relató.

Ya dentro de la cárcel, el activista fue golpeado nuevamente por agentes del régimen. Por ello decidió realizar cuatro huelgas de hambre, para protestar por los abusos y también para denunciar las precarias condiciones de vida que sufren los presos en Cuba.

“Estuve en huelga de hambre en cuatro ocasiones, por las golpizas, por la falta de asistencia médica y por todas las violaciones de derechos humanos que existen en la cárcel”, dijo.

Durante ese tiempo, las autoridades se dedicaron a amenazar a su madre, una anciana de 79 años.

Así denunció en su muro de Facebook el usuario Coronel Vicente Méndez, quien dio a conocer la noticia de la liberación de Ubaldo.

“Hombre que la dictadura con sus métodos de tortura, celdas de castigos, chantajes y amenazas a su progenitora una anciana de 79 años no han podido doblegar su espíritu de rebeldía, ante la tiranía que desgobierna a su amada Cuba”, expresó.

Herrera Hernández también criticó la falta de alimentación y de atención médica en las cárceles en Cuba, donde gran parte de la población reclusa padece enfermedades crónicas como úlceras, presión alta y diabetes.

Por último, el activista reiteró que la oposición cubana lo único que pretende es salir a la calle a exigir sus derechos.

“Queremos vivir como personas. Eso de ser mercenarios es falso. Si fuéramos mercenarios no viviéramos como vivo yo, mira cómo vivo yo. Qué tipo de mercenario sería yo viviendo en estas condiciones, en esta pobreza. Ellos (el Gobierno) tratan de confundir al mundo, porque ya a este pueblo no hay quien lo confunda, ya este pueblo está claro de quiénes son ellos, ya este pueblo sabe cuál es el objetivo de este régimen”, recalcó.