Opositores y activistas cubanos envían mensajes navideños en redes sociales

Personalidades de grupos opositores y activistas por la democratización y los derechos humanos en Cuba se sumaron a los mensajes de Navidad, que se hacen tradicionales en esta fecha del año alrededor del mundo.

Ideas de paz, amor y libertad acompañaron el sentir de los miembros de la sociedad civil cubana ante los tiempos difíciles que afronta el país, sumido en un momento de crisis económica y represión.

Rosa María Payá, coordinadora de la red Cuba Decide, dijo en su mensaje que “enfrentamos muchos desafíos, pero ya son muchos los cubanos que reclaman libertad. Nos han quitado tanto, que nos quitaron el miedo. Estamos ya en una nueva etapa. Seguimos trabajando para juntos cumplir nuestro sueño compartido, de cambiar el sistema en Cuba y tener elecciones libres”.

La opositora recordó un mensaje de su padre, el fallecido Oswaldo Payá, en las Navidades de 1990, cuando dijo que esa vida nueva donde todos tenían la sensación de ser libres y buenos, sería especial “como este tiempo especial, la Navidad”.

“EL CORAZÓN DE CUBA CAMBIÓ YA (…) Nos hemos renovado y no queremos que Cuba se hunda y nuestros hijos con ella. Que no explote la violencia, que no explote la represión, que estalle la verdad, que estalle la Paz y la Libertad”, finaliza el mensaje, con un llamado a que la violencia no es el camino a seguir.

Por su lado, Somos+, la agrupación política que lidera Eliécer Ávila, también hizo público su mensaje navideño, que acompañó “con los más fieles deseos de que el nuevo año traiga bendiciones y cosas buenas a la vida de todos los amigos de la Libertad”.

El científico, profesor y huelguista de San Isidro, Oscar Casanella, igualmente se unió a las celebraciones en las redes, alegrándose de que ya no “había que esconderse para celebrar”.

El comentario hace alusión a la suspensión contra estas actividades festivas de carácter religioso desde 1969 y que solo fueron retomadas tras la visita del Papa Juan Pablo II a La Habana, en 1998. En ese período de tiempo, casi 40 años, la persecución comunista desterró los festejos y las fechas navideñas.

La activista y reportera de Cibercuba, Iliana Hernández, quien ha sufrido asedio y detenciones de la policía política cubana en el último mes, también publicó su mensaje en Facebook, deseándoles una feliz navidad a todos y una “Cuba libre de comunismo”.

Desde el perfil de Facebook del Movimiento 27N también llegó la postal navideña, que sobre un fondo blanco y delante de un árbol de navidad pone una foto de la sentada de sus integrantes hace casi un mes frente a las puertas del Ministerio de Cultura de Cuba.

“Vino del bueno... buena vibra... buen ánimo... buena racha... buenas intenciones... cosas buenas en esta Noche Buena...”, celebra y desea el post de 27N, que junto al Movimiento San Isidro marcó un hito en el enfrentamiento a las autoridades y deseo de cambios durante el presente año.