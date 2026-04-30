Cuba y Colombia, entre los países de América Latina con más ciudadanos enviados a combatir por Rusia

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Un informe publicado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán por los Derechos Humanos alerta de que Cuba y Colombia encabezan el reclutamiento ruso en América Latina, con al menos 20,000 ciudadanos cubanos enviados a combatir en Ucrania desde 2023.

El documento, titulado «¿Combatientes, mercenarios o víctimas de la trata de personas?» y citado por Bloomberg, concluye que el sistema de reclutamiento ruso cumple los criterios del Protocolo de Palermo sobre trata de personas, al combinar engaño, coacción y explotación en combate.

Según datos de la inteligencia militar ucraniana citados en el informe, los cubanos reclutados forman «uno de los mayores contingentes extranjeros en el ejército ruso», con un pico de alistamiento entre julio y septiembre de 2023.

La crisis económica que atraviesa la isla —con salarios de entre 15 y 30 euros mensuales, apagones de hasta 25-30 horas diarias y escasez generalizada— convierte las ofertas rusas en una trampa especialmente efectiva.

«Con un salario promedio en Cuba de apenas 30 euros al mes, o incluso 15 euros, según diferentes estimaciones, las ofertas de 'trabajo fácil en la fraterna Rusia' con un salario mensual de 1,700-2,000 euros parecen transformadoras», subraya el informe.

El mecanismo opera mediante anuncios en español publicados en redes sociales como Facebook, con ofertas de empleos civiles como trabajadores de la construcción, personal de almacén o guardias de seguridad.

Los candidatos son captados por intermediarios cubanos y trasladados a Rusia, donde firman contratos militares escritos íntegramente en ruso sin comprender su contenido.

Un prisionero de guerra cubano entrevistado por Truth Hounds, cuya identidad fue protegida, explicó sin rodeos su motivación: «Bueno, primero que todo, salir de Cuba; esto es lo que todo cubano quiere, ya sabes, salir de Cuba. En Cuba, el dinero y la vida son una mie***. Hay millones de cubanos en el frente, y los vi, y no es por nada».

El tiempo promedio de supervivencia tras el despliegue es de apenas 150 días, y el proyecto ucraniano Quiero Vivir confirmó 93 cubanos muertos hasta enero de 2026.

El gobierno cubano niega oficialmente su implicación, aunque múltiples informes señalan complicidad estatal o tolerancia activa, y el Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió facilitación gubernamental cubana en un informe de abril de 2026.

En Colombia, la presencia de combatientes en filas rusas fue confirmada en octubre de 2025 por la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

Una investigación de El Espectador citada en el informe reveló que dos coroneles retirados del Ejército Nacional lideran la empresa Global Qowa Al Basheria SAS, desde donde reclutan exmilitares colombianos ofreciendo sueldos de entre 2,200 y 2,500 euros mensuales y un pago inicial de aproximadamente 17,000 euros.

«Varias familias identificaron a un supuesto exmilitar como punto inicial de contacto, ofreciendo trabajos de seguridad que posteriormente terminaban en traslados a Rusia con incorporación a las fuerzas militares», detalla el documento.

A finales de 2025 se publicó además una grabación de audio interceptada en la que individuos identificados como combatientes colombianos aparentemente ordenan la ejecución de civiles.

En Brasil y Argentina, el informe no identifica patrones sistemáticos, sino casos aislados, como el de un ciudadano brasileño reclutado mediante LinkedIn con una oferta tecnológica que resultó ser un contrato militar.

El Parlamento Europeo condenó el reclutamiento de cubanos para la invasión rusa en julio de 2025, y Rusia ratificó su alianza militar con el régimen cubano en octubre de ese mismo año.

Según la inteligencia ucraniana citada en el informe, Rusia tiene previsto reclutar 18,500 extranjeros adicionales antes de finales de 2026, lo que augura una profundización del fenómeno denunciado por las organizaciones de derechos humanos.