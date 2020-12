Profesor Pedro Albert sobre interrogatorio de la Seguridad del Estado: Le dije que no rendía información a la injusticia

El profesor de Física, Pedro Albert Sánchez, dio detalles sobre el interrogatorio al que fue sometido por la Seguridad del Estado, tras ser detenido por realizar una protesta pacífica en el parque John Lennon, en El Vedado, La Habana.

Los oficiales lo arrestaron el domingo en su vivienda en el municipio Marianao y luego lo trasladaron en una patrulla hacia la sexta unidad de la policía en esa localidad, según detalló en una entrevista a CubaNet.

“Les dije lo que yo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y por qué lo iba a seguir”, aseguró el profesor, que en redes sociales había convocado a una caminata pacífica el próximo jueves 24, a las nueve de la mañana.

Sobre la detención, relató: “Alrededor de las dos de la tarde vino un hombre joven, mulatico, en una motocicleta. Subió, yo lo vi ya cuando toco la puerta, me enseñó un carnet que no tuve ni la preocupación de ver (…) al poco rato vino la perseguidora (auto policial) y me llevaron”.

Sánchez, que fue maestro en la Escuela Vocacional "Federico Engels", en la provincia Pinar del Río, había acudido durante 3 días al parque John Lennon y desde ahí realizó directas a través de Facebook en las que cuestionaba al gobierno cubano y hablaba de la actual situación en la isla.

“Amenazas como tal no hubo, pero sí hubo cierto altercado. Nos dijimos algunas cosas, sobre todo con el primer oficial, que me dijo el nombre, pero tampoco me interesa recordarlo (…) Yo le dije que no me interesaba rendirle información, porque yo no le rendía información a la injusticia. Quizás más adelante, si altos funcionarios de la Seguridad del Estado me preguntan algunas cosas, va y yo le respondo parte de lo que me pregunten o todo lo que me pregunten”, detalló en la entrevista.

“Cuando vio que no iba a ver entendimiento, porque le dije que mandara a otra gente que con él no tenía nada más que hablar, vino otra oficial, que también cabe como nieta mía, y con la cual también tuve cierto altercado”, relató.

De acuerdo con el profesor, los oficiales insistieron en conocer cuál era el motivo que lo había conducido a lanzar una convocatoria para una caminata. “Yo le expliqué algo a ella que un poco que me hizo llorar. Esto es una acumulación de remordimientos, primero; de resentimientos, después. Toda esa gama de sufrimiento de 64 años de existencia fue ya como el vino que se fermenta y lo que ha quedado es amor al prójimo”, sostuvo.

Sánchez negó que tuviera un proyecto político en sus intenciones, y afirmó que no tenía edad para inmiscuirse en el terreno de la política. “Yo lo que sé es dar clases de física y matemática, por eso es que no tengo un proyecto…”, dijo.

Asimismo, expuso que la Seguridad del Estado intentó hacerle firmar un escrito, donde admitiera el delito de convocar a manifestaciones en la calle en contra del proceso revolucionario cubano, pero el se negó a hacerlo.

Más adelante, expresó su preocupación por los actos de repudio, una técnica que el régimen ha vuelto a aplicar en las últimas semanas. Para el profesor, se trata de “el mismo terrorismo de estado que se cometió cuando ocurrió el éxodo masivo del Mariel”.

“Hay un momento político importante y yo pienso que el estado debe ser responsable con lo que va hacer. Y la juventud debe ser muy responsable con lo que va a determinar”, agregó.