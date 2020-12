Rashel Díaz sobre su infancia en Cuba: No se regalaba en Navidad porque no había nada

La presentadora cubana Rashel Díaz, quien durante doce años condujo el programa televisivo “Un Nuevo Día” para la cadena Telemundo, recordó sus años de infancia en Cuba y cómo se vivían entonces las celebraciones navideñas.

Desde su cuenta de Instagram, Díaz compartió un texto, acompañando una foto junto a su padre, donde volvía a esos tiempos. “Cuando era pequeña y vivía en Cuba, realmente allá no se regalaban cosas en navidad porque, no es un secreto para nadie, no había nada!!”, dijo.

“Lo usual era el día de Reyes ir a una tienda, hacer una cola extensa a buscar un juguete que te daba el gobierno, no eran los mejores pero como niña siempre fui feliz con eso”, admitió.

“La primera vez que un juguete me deslumbró fue como a los 7 u 8 años, mi papá me envió una hermosa muñequita de aquí (Estados Unidos), con sus cachetes rosaditos, un tete en la boca y cuándo se lo quitaba, lloraba”, relató.

“Mi gente, no saben lo increíble que fue eso para mí, nunca había visto algo así. Luego de eso dormía todos los días con ella y la amé por mucho tiempo, ese ha sido mi mejor regalo en mi infancia, hoy pienso en aquella niña y en cómo es posible que una simple muñequita fue capaz de hacerla tan feliz y pido a Dios que hayan sido muchísimos los niños que pasaran una bonita Navidad, donde nada les falte y puedan ser deslumbrados por su mejor regalo este año”, expresó.

“Me hizo llorar tu historia, a mí me pasó algo similar, y en mi Venezuela amada sigue sucediendo, niños sin juguetes, familias sin cena navideña, familias distanciadas. Dios permita pronto que mi país y el tuyo vean la luz de la prosperidad”, comentó una usuaria.

Díaz fue despedida de Telemundo en agosto pasado. Desde 2008 formaba parte de las fundadoras del equipo del programa matutino “Un Nuevo Día”. La cadena llevaba un tiempo despidiendo personal debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

No obstante, Díaz declaró que perder su trabajo allí lo tomaría personalmente como un ciclo que termina y el gran comienzo de muchos sueños que tiene por conquistar. Díaz confesó ante sus seguidores en redes sociales sentirse lista para recibir todo lo que estaba por venir a su vida.

En su cuenta de Instagram se ha mostrado muy activa con diversas publicaciones y en esta Navidad también ha compartido imágenes con sus seres queridos.

La tradición navideña incluye hacer regalos a los niños en las familias. Sin embargo, es conocido que en Cuba los juguetes, además de ser escasos, tienen precios exagerados, al punto que incluso la prensa oficialista ha criticado este asunto.

A comienzos de año, se publicaron imágenes de una muñeca Barbie por casi cien dólares en una tienda de La Habana, un costo a todas luces absurdo en un país donde el salario promedio actual no llega ni a los 50 dólares mensuales.