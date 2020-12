Médicos cubanos en Argelia denuncian que llevan tres meses sin cobrar

Médicos cubanos en Argelia se han puesto en contacto con CiberCuba para denunciar que llevan tres meses sin que el Gobierno cubano les abone sus sueldos, según ha asegurado a este diario uno de los afectados por el impago.

Este periódico ha tenido acceso, además, a una carta que colaboradores cubanos destinados en el municipio argelino de Djamaa, en la provincia de El Oued, han enviado al doctor Reinaldo Menéndez García, jefe de la misión médica de la Isla en Argelia.

En la misiva, los médicos plantean a Menéndez García cuatro puntos conflictivos: problemas con el estipendio (salario), dificultad con la carga acompañada, situación de la cuenta en CUC en Cuba después del cambio monetario y las condiciones de vida del colaborador en las residencias.

Los colaboradores cubanos reprochan al Gobierno que incumpla el inciso J del artículo 2.1 del contrato firmado en la Isla, según el cual, los pagos de los sueldos de 900 dólares, en concepto de estipendio, deben hacerse mensualmente sin que exista ningún condicionante para incumplir esta disposición.

Aunque en la práctica y durante años, el Gobierno cubano se ha saltado la puntualidad en los pagos mensuales que marca este acuerdo contractual, la "situación de este año es inadmisible", señalan los cooperantes en la carta a la que ha tenido acceso CiberCuba.

"Se nos ha retrasado el pago hasta más de tres meses, en plena contienda de la epidemia de la COVID-19, donde fue necesario e incluso obligatorio hacer profilaxis medicamentosa, sin olvidar que algunos de nuestros compañeros fueron víctimas de la infección", señala la carta.

Asimismo echan en cara al Gobierno que al principio de la misión, cuando había problemas con el estipendio, recibían correos de la dirección de la misión explicando los motivos que llevaban al retraso. "Ahora la situación es más crítica y existe un silencio total... lo que provoca en los colaboradores desconciertos y disgustos".

Los médicos en Argelia recuerdan también que se les ha sugerido guardar fondos para la alimentación, aseo personal y comunicación, pero aseguran que en estos momentos es muy difícil porque prima la desinformación y no saben cuánto tiempo más tendrán que estar sin recibir sus sueldos.

Independientemente de la ética y la ideología que dicen compartir con el Gobierno cubano, la carta de los médicos de Argelia hace referencia al factor económico que les lleva a abandonar a la familia para reunir algo de dinero en el extranjero.

"Es imposible obviar el propósito económico por el cual somos capaces de dejar atrás nuestros hogares, hijos, familia, amigos y nuestra patria", señalan.

"Somos del criterio que no darle la importancia requerida a este punto constituye una falta de respeto flagrante a nuestros derechos legales".

Precios cada vez más altos

En su carta al responsable de la misión médica en Argelia, los colaboradores cubanos denuncian también el aumento del precio que deben pagar por cada kilogramo de peso que llevan a Cuba y el incremento de los impuestos a abonar ("una suma exorbitante de dinero") si la carga se envía por barco.

"Con esta situación estamos pagando tres veces el costo del artículo y cabe preguntarnos: ¿es realmente gratis el menaje de casa?", insisten los médicos.

Por eso piden con urgencia una solución porque opinan que los responsables de la misión están olvidando que los colaboradores no son comerciantes ni diplomáticos y que sólo cuentan con un modesto estipendio, que ahora llevan tres meses sin cobrar.

Carta enviada por médicos cubanos en Argelia (folio 1).

Piden pago en dólares

Respecto a la cuenta en pesos convertibles que los colaboradores cubanos tienen en Cuba, los firmantes de la misiva recuerdan que el contrato firmado en la Isla establece que el Gobierno les ingresará 40% del sueldo en una cuenta en bancos cubanos donde 1 dólar es equivalente a 1 CUC.

Por eso muestran su preocupación por el cambio automático a pesos cubanos, pasados seis meses del inicio de la unificación monetaria. En la misiva no hablan del cambio de 1x24 anunciado por el Gobierno sino de 1x10, 1x15 o 1x20, lo que invita a pensar que la carta es anterior al 10 de diciembre, fecha en la que Díaz-Canel anunció que el 1ro de enero empieza la unificación monetaria en Cuba y se fija un cambio fijo de 1x24.

Ante la incertidumbre, los médicos en Argelia acuden al jefe de la misión para preguntarle ¿qué sentido tendría (con la devaluación) el sacrificio de dejar atrás a la familia.

Por eso sugieren que el depósito del estipendio en Cuba se haga en dólares ya que Argelia paga en dólares el trabajo de los médicos en este país y sólo así se respetaría el espíritu del contrato firmado entre el Gobierno y los médicos.

También plantean como alternativa que los 50 CUC de ayuda familiar que ellos depositan en Cuba sirva para consumir en tiendas en MLC debido a la poca disponibilidad de productos que hay en los establecimientos en los que se puede pagar con pesos convertibles.

Carta enviada por médicos cubanos (folio 2).

Condiciones de vida en las residencias

El último punto de la carta enviada por colaboradores cubanos en Argelia al responsable de la misión médica en este país está relacionado con las condiciones de vida en las residencias que, según una convención celebrada el 31 de enero de 2018, se estableció que era responsabilidad del Gobierno argelino.

Respecto a la residencia en el municipio de Dijamaa, los colaboradores se quejan de problemas inmobiliarios, de comunicación y de climatización.

Por más que los colaboradores han pedido solución, desde el hospital les responden que no hay presupuesto y los afectados creen que estas soluciones no se hablan a otros niveles por tanto, no se arregla el problema.

Carta enviada por médicos cubanos (folio 3).

Según ha podido saber CiberCuba, el responsable de la misión cubana en Argelia no ha respondido a la carta enviada por los colaboradores cubanos. En su lugar se comenta que a los autores "les van a quitar la misión". "Dicen que los van a mandar para Cuba en cuanto se reanuden los vuelos de Argelia a Francia", apunta un médico que prefiere mantener el anonimato.

"En esa misión la última vez que pagaron a los médicos fue en septiembre. Les deben octubre, noviembre y diciembre y en unos días habrán incumplido también el pago de enero. En Argelia ahora mismo es invierno y en muchos lugares cae nieve. La respuesta de la jefatura de la misión es pasiva. Dicen que en Cuba no hay dinero y ya. El jefe de la misión sigue pidiendo disciplina y resistencia pero esto ya es demasiado", apunta.

A preguntas de CiberCuba este médico aseguró que no puede aportar prueba de los impagos porque el Gobierno cubano les abona el dinero en efectivo. "No tenemos ni nuestro pasaporte en mano porque nos lo quitan para no poder movernos. Tampoco firmamos nómina y la única copia la tiene el departamento económico", señala.

Los médicos colaboradores en Argelia ganan una media unos 69 mil dinares (540 dólares) en Argelia más un 40% del sueldo abonado en CUC en Cuba. Los que llevan tres meses sin cobrar viven de lo que les fían los comercios locales.

"Vivimos de anotarnos en listas para pagarles a los argelinos cuando algún día se nos pague", concluyó.

Mientras incumple el pago de salarios, el Gobierno cubano saca pecho en Twitter de los éxitos de los médicos cubanos que el pasado 16 de diciembre llevaron a cabo una cirugía que salvó la vida de un bebé.