Antigua y Barbuda deja atrás a los médicos cubanos y recurre a personal sanitario de Ghana

Vídeos relacionados:
Antigua y Barbuda recibirá la próxima semana a 120 enfermeros de Ghana para sostener su sistema de salud, tras poner fin a su histórica cooperación médica con Cuba en medio de crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos.
Los profesionales sanitarios llegarán el 23 de enero a Antigua y Barbuda para reforzar el sistema sanitario del país, confirmó el director general de Comunicaciones de la Oficina del Primer Ministro, Maurice Merchant.
La mayoría será destinada al Celeste Bird Medical Centre, el principal hospital del territorio, mientras otros cubrirán clínicas y centros educativos, reportó la agencia de noticias EFE.
La contratación ocurre tras la cancelación del acuerdo con las brigadas médicas cubanas, que durante años fueron un pilar del sistema de salud local.
Aunque el Gobierno insiste en que el programa con Cuba “no ha sido formalmente terminado”, la salida de los profesionales cubanos marca un giro abrupto en una política que el propio Ejecutivo defendió durante todo 2025 frente a las acusaciones de Washington.
Estados Unidos intensificó en los últimos meses su presión sobre los países del Caribe que mantenían cooperación sanitaria con La Habana, alegando que estos programas constituyen esquemas de “trabajo forzado”.
Lo más leído hoy:
Varios miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), incluido Antigua y Barbuda, defendieron inicialmente las misiones médicas cubanas como esenciales para sus sistemas de salud, pero acabaron ajustándose a las exigencias estadounidenses.
Merchant afirmó que los enfermeros ghaneses están “altamente cualificados” y que su incorporación tendrá un impacto positivo, especialmente ante la emigración constante de personal sanitario local hacia Norteamérica y Europa en busca de mejores salarios.
El funcionario reconoció, no obstante, que los profesionales cubanos han sido durante décadas un soporte fundamental del sector.
La decisión llega después de que en diciembre se conociera que el Gobierno del primer ministro Gaston Browne puso fin de forma inesperada al acuerdo médico con Cuba, sin ofrecer una explicación oficial.
La noticia fue confirmada entonces por la oposición del United Progressive Party, que calificó la cancelación como un “fracaso político” y un “acto de ingratitud”, recordando programas clave como el Eye-Care Programme y la formación de estudiantes antiguanos en la isla.
El repliegue de las brigadas cubanas se produce en un contexto más amplio de ofensiva diplomática de la administración de Donald Trump.
El Departamento de Estado y el senador Marco Rubio han promovido sanciones y restricciones de visados contra funcionarios de países que contraten estos servicios, además de exigir que los pagos se realicen directamente a los médicos y no al Estado cubano.
Según la ONG Prisoners Defenders, el Gobierno de Cuba retiene en promedio cerca del 85 % de los salarios de su personal médico en el exterior.
Un informe del Departamento de Estado norteamericano situó los ingresos de la isla por la exportación de servicios profesionales entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales, más del 40 % de sus exportaciones totales entre 2018 y 2020, de acuerdo con datos oficiales cubanos.
La sustitución del personal cubano por enfermeros ghaneses busca garantizar la continuidad de los servicios, en un momento especialmente delicado para Antigua y Barbuda, que prevé lanzar un Seguro Nacional de Salud en 2026.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la capacidad del país para cubrir de forma estable el vacío dejado por una cooperación médica que durante años sostuvo su sistema público de salud.
Preguntas frecuentes sobre la sustitución de médicos cubanos por enfermeros ghaneses en Antigua y Barbuda
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Antigua y Barbuda decidió sustituir a los médicos cubanos por enfermeros de Ghana?
Antigua y Barbuda decidió sustituir a los médicos cubanos por enfermeros de Ghana debido a las crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos, que acusa al programa cubano de ser una forma de "trabajo forzoso". Este cambio responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios sanitarios ante la salida de los profesionales cubanos, quienes fueron un pilar del sistema de salud local durante años.
¿Cuál fue el impacto de las presiones de Estados Unidos en la decisión de Antigua y Barbuda?
Las presiones de Estados Unidos jugaron un papel significativo en la decisión de Antigua y Barbuda de terminar su cooperación médica con Cuba. Washington intensificó su presión sobre los países del Caribe, exigiendo que los pagos a los médicos cubanos se hicieran directamente a ellos y no al Estado cubano. Estas exigencias y las amenazas de sanciones llevaron al gobierno de Antigua y Barbuda a buscar alternativas para su sistema de salud.
¿Qué papel desempeñarán los enfermeros ghaneses en el sistema de salud de Antigua y Barbuda?
Los enfermeros ghaneses, que llegarán el 23 de enero, reforzarán el sistema sanitario de Antigua y Barbuda. Serán destinados principalmente al Celeste Bird Medical Centre y a clínicas y centros educativos, ayudando a mitigar el impacto de la emigración de personal sanitario local hacia países con mejores salarios.
¿Cómo afecta este cambio al sistema de salud de Antigua y Barbuda?
La salida de los médicos cubanos deja un vacío significativo en el sistema de salud de Antigua y Barbuda, que dependía en gran medida de estos profesionales. El gobierno espera que la incorporación de los enfermeros ghaneses permita una transición ordenada y garantice la continuidad de los servicios, especialmente en un momento en que el país planea lanzar un Seguro Nacional de Salud en 2026.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.