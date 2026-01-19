Antigua y Barbuda deja atrás a los médicos cubanos y recurre a personal sanitario de Ghana

Ni transición ni matices: Antigua y Barbuda entierra su alianza médica con Cuba

Antigua y Barbuda recibirá la próxima semana a 120 enfermeros de Ghana para sostener su sistema de salud, tras poner fin a su histórica cooperación médica con Cuba en medio de crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Los profesionales sanitarios llegarán el 23 de enero a Antigua y Barbuda para reforzar el sistema sanitario del país, confirmó el director general de Comunicaciones de la Oficina del Primer Ministro, Maurice Merchant.

La mayoría será destinada al Celeste Bird Medical Centre, el principal hospital del territorio, mientras otros cubrirán clínicas y centros educativos, reportó la agencia de noticias EFE.

La contratación ocurre tras la cancelación del acuerdo con las brigadas médicas cubanas, que durante años fueron un pilar del sistema de salud local.

Aunque el Gobierno insiste en que el programa con Cuba “no ha sido formalmente terminado”, la salida de los profesionales cubanos marca un giro abrupto en una política que el propio Ejecutivo defendió durante todo 2025 frente a las acusaciones de Washington.

Estados Unidos intensificó en los últimos meses su presión sobre los países del Caribe que mantenían cooperación sanitaria con La Habana, alegando que estos programas constituyen esquemas de “trabajo forzado”.

Varios miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), incluido Antigua y Barbuda, defendieron inicialmente las misiones médicas cubanas como esenciales para sus sistemas de salud, pero acabaron ajustándose a las exigencias estadounidenses.

Merchant afirmó que los enfermeros ghaneses están “altamente cualificados” y que su incorporación tendrá un impacto positivo, especialmente ante la emigración constante de personal sanitario local hacia Norteamérica y Europa en busca de mejores salarios.

El funcionario reconoció, no obstante, que los profesionales cubanos han sido durante décadas un soporte fundamental del sector.

La decisión llega después de que en diciembre se conociera que el Gobierno del primer ministro Gaston Browne puso fin de forma inesperada al acuerdo médico con Cuba, sin ofrecer una explicación oficial.

La noticia fue confirmada entonces por la oposición del United Progressive Party, que calificó la cancelación como un “fracaso político” y un “acto de ingratitud”, recordando programas clave como el Eye-Care Programme y la formación de estudiantes antiguanos en la isla.

El repliegue de las brigadas cubanas se produce en un contexto más amplio de ofensiva diplomática de la administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado y el senador Marco Rubio han promovido sanciones y restricciones de visados contra funcionarios de países que contraten estos servicios, además de exigir que los pagos se realicen directamente a los médicos y no al Estado cubano.

Según la ONG Prisoners Defenders, el Gobierno de Cuba retiene en promedio cerca del 85 % de los salarios de su personal médico en el exterior.

Un informe del Departamento de Estado norteamericano situó los ingresos de la isla por la exportación de servicios profesionales entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales, más del 40 % de sus exportaciones totales entre 2018 y 2020, de acuerdo con datos oficiales cubanos.

La sustitución del personal cubano por enfermeros ghaneses busca garantizar la continuidad de los servicios, en un momento especialmente delicado para Antigua y Barbuda, que prevé lanzar un Seguro Nacional de Salud en 2026.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la capacidad del país para cubrir de forma estable el vacío dejado por una cooperación médica que durante años sostuvo su sistema público de salud.