Periodista cubano a Virulo: “Es triste que su canción sea usada como la banda sonora de los próximos actos de repudio”

El periodista cubano José Raúl Gallego cuestionó al actor y humorista Alejandro García Virulo por haber escrito la canción ‘Con Cuba no te metas’, la cual critica abiertamente a Donald Trump, pero además contiene frases dirigidas a silenciar la influencia del Movimiento San Isidro (MSI) y los activistas independientes en la sociedad.

Gallego le preguntó al cantautor si el fragmento de la conga que dice: “los que le hacen los mandados (a Trump), que se apuren pues la fiesta terminó, y mirando que se va a acabar el ‘baro’, han formado un titingó”, se refiere a los huelguistas de hambre de San Isidro y a los cientos de artistas e intelectuales que se concentraron frente al Ministerio de Cultura exigiendo libertad de expresión.

“¿Eso fue lo que usted interpretó?”, fue la lacónica respuesta.

Captura de Facebook/ Virulo Garcíavillalón

El joven reportero contestó que sería muy triste que alguien tan talentoso creyera la versión del régimen, que intenta achacar al Gobierno de Estados Unidos y a su presidente, la responsabilidad por todos los males que padecen los cubanos.

“El problema no es ‘el anaranjado’, Virulo, es la cúpula verdeolivo. En ese sentido, es muy triste (…) que su canción sea usada como la banda sonora de los próximos actos de repudio a personas buenas que no se están metiendo con ‘Cuba’, Virulo, sino que están plantándole cara al Gobierno de Cuba (son dos cosas muy muy diferentes) para exigir cuestiones que harían mejor a Cuba y a los cubanos”, subrayó.

Captura de Facebook/ Virulo Garcíavillalón

Virulo respondió que en su opinión, Trump representa un peligro real para Cuba y para el mundo.

“Ese señor está loco. Y aún no me explico cómo tantas personas no lo ven. Los problemas de Cuba los resolveremos los cubanos, sin que nadie se meta. Eso es lo que pido con mi canción. Y lo digo muy claramente”, precisó.

Pero Gallego volvió a la carga alegando que el problema no está en la crítica a Trump, sino en la estrofa que repite el discurso del Gobierno de que las personas que han protestado en Cuba las últimas semanas son “los que le hacen los mandados” a Trump.

Captura de Facebook/ Virulo Garcíavillalón

“Con Cuba tenemos que ‘meternos’ todos los cubanos, pero ese Gobierno que pagó su conga, nos llama a unos ex cubanos, mercenarios, traidores y se agarra de lo que encuentra para sacar del debate a todo aquel que discrepa. Es por eso que llevamos sesenta años sin que los cubanos (todos) podamos resolver los problemas de los cubanos”, expresó.

Captura de Facebook/ Virulo Garcíavillalón

“Usted se ha puesto, en un momento bien triste, del lado de los mismos que le han censurado espectáculos y que ahora encierran en sus casas, interrogan y golpean a jóvenes que solo estaban reclamando sus derechos, nada más”, añadió.

“Y cuando den el próximo acto de repudio a una persona que no se esté metiendo con Cuba, sino con la dictadura, y el grupo de acarreados le cante, al son de una bocina puesta en un carro estatal ‘No te metas, no te metas’, le pasaré a usted el video y espero que entonces diga que su canción no era para esas personas, sino para Trump”, puntualizó.

Captura de Facebook/ Virulo Garcíavillalón

En la grabación del tema ‘Con Cuba no te metas’ participaron, además de Virulo, otros artistas como Mayito Rivera, Israel Rojas, director del dúo Buena Fe; Ricardo Leyva, Ricardo Amaray y Moisés Valle, entre otros.

El video clip de la canción se filmó esta semana en el Paseo del Prado de La Habana, y en él intervinieron además la Conga de los Hoyos y los Guaracheros de Regla, junto a a estudiantes de arte.