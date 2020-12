Artistas cubanos arremeten contra Trump en un videoclip financiado por el MINCULT

Con un toque de corneta china y el financiamiento del ministerio de cultura (MINCULT) dio arranque una de las últimas iniciativas "espontáneas" de esa parte de la sociedad civil cubana que apoya al régimen cubano y que cuenta con el apoyo de artistas como Virulo, Mayito Rivera e Israel Rojas.

“Con Cuba no te metas” es el título de esta conga compuesta por Virulo y que cuenta con la participación de reconocidas figuras de la música cubana actual como Ricardo Leyva, Ricardo Amaray, Moisés Valle y otros músicos que arrollan en la comparsa organizada por el MINCULT para tapar con el ruido de metales el mensaje que ha propagado en la sociedad cubana el Movimiento San Isidro (MSI) y los activistas de una sociedad civil no oficialista que se congregó espontáneamente frente a la sede del ministerio el 27N.

"Ayer se grabó, en el Paseo del Prado habanero, la cubanísima conga No te metas, de Alejandro García Virulo, acompañado por notables voces de la música cubana, la Conga de los Hoyos y los Guaracheros de Regla, entre otros", informaba una nota del periódico oficialista Granma en la que se compartía la letra de esta canción. El tema, registrado bajo el sello EGREM / Mincult, contó con la producción musical de Orlando Vistel, César “Pupy” Pedroso y el propio Virulo.

“El que tenga confusión que se confunda / el que quiera claridad que venga a ver / la jugada no es compleja ni profunda / está claro cómo quieren proceder / solo falta que nosotros los dejemos / y eso no va a suceder”, afirma la letra compuesta por Virulo para enaltecer el discurso de la “revolución” en unos tiempos en que la propia realidad y la subjetividad de muchos cubanos consideran un discurso con ideas amortizadas.

Montado con imágenes rodadas en el Paseo del Prado, el Malecón habanero o la casa natal de José Martí, el videoclip de estos músicos convocados por el MINCULT pretende enardecer el sentimiento patriótico de unos cubanos a los que, por mucho que se les quiera hacer creer lo contrario, dudan mayoritariamente de las explicaciones que apuntan al vecino del norte y su “bloqueo” como los causantes de los problemas que les aquejan, como el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, las colas interminables o el aumento de la represión policial.

“Preocupado el presidente anaranjado / viendo que las elecciones las perdió / solicita a los que le hacen los mandados / que se apuren pues la fiesta terminó”, dice una letra de la que se infiere que la ola de indignación y protesta que sacude la sociedad civil cubana forma parte de una maniobra organizada desde las esferas del poder estadounidense, en la que se incluyen las mismas personas que han sido objeto en estos días de una campaña de difamación y acoso por parte de los medios de comunicación oficialista y los órganos represivos de la seguridad del estado.

“A la silla del despacho se amarró / los pelitos que le quedan los arranca / pataleando por la rabia que le dio / y mirando a Cuba con sus batas blancas / de cabeza se tiró”, rima un Virulo al que se le acaba la gracia de tan forzado que se nota el mensaje que le han encargado o ha decidido transmitir. Por esta letra, se podría entender que Trump se “giró” para una Cuba solidaria de batas blancas en su pataleta por haber perdido las elecciones. Una burda propaganda que insiste en trasladar mensajes pueriles a una población que ya no compra esos argumentos por la libreta.

“Con la conga de los Hoyos no te metas / no te metas, no te metas / Cuba viva sin que nadie la someta” cantan Virulo y compañía convencidos de la importancia que tiene mantener la soberanía de una nación, aunque esta esté en manos de un régimen que controla de manera totalitaria el destino de sus ciudadanos, incluido los palmeros que le cantan a mayor gloria de la dictadura.