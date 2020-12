Etecsa anuncia afectaciones de servicios este fin de año

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó hoy lunes que sus servicios se verían afectados este fin de año debido a la unificación monetaria anunciada recientemente por el gobierno cubano.

“ETECSA informa afectaciones en el funcionamiento de los servicios, la red comercial y Transfermóvil durante los días de fin e inicio de año, por labores de configuración en los sistemas para adaptarlos a las nuevas tarifas”, publicó el monopolio de las comunicaciones cubanas en su página oficial de Facebook.

En la misma publicación pueden verse varias imágenes gráficas que describen las afectaciones. El miércoles 30 de diciembre, desde las 6:00 PM, quedará inhabilitada la plataforma de pago electrónico Transfermóvil.

Los días 30 y 31 de diciembre las oficinas comerciales de la empresa trabajarán en horario limitado, hasta las 4:30 pm el primer día y hasta 12:30 pm el segundo. Los días 1,2 y 3 de enero su red comercial no abrirá al público, hasta que el 4 de enero se restablezca su horario habitual.

Debido a la configuración de nuevas tarifas, este primero de enero se suspenderán durante una hora (de 5:00 am a 6:00 am) los servicios de telefonía móvil (Voz y mensajes de texto), recargas, e internet en los puntos de Wifi y Nauta Hogar. Mientras que las tarjetas Propia se quedarán sin servicio de 5:00 am a 9:00 pm.

Permanecerán sin afectaciones los servicios de Navegación por paquetes de datos móviles, la telefonía fija y las llamadas de emergencia desde lo móviles (104 ambulancia, 105 bomberos, 106 policía).

Además, a partir del primero de enero de 2021, todos los pagos que ETECSA recibirá en sus oficinas comerciales serán en pesos cubanos (CUP).

Esta última información, ya anunciada por ETECSA el pasado 24 de diciembre, resultó controversial para varios usuarios de Facebook, pues la empresa continuará la venta de equipos electrónicos como celulares o teléfonos inalámbricos en dólares

“Todo está claro. Lo único que no entiendo es que si las tiendas aún van a seguir recepcionando cuc y dando vuelto en MN ¿por qué ustedes no van a hacerlo? Y.... A esas personas que por necesidad absoluta necesitan adquirir un teléfono y celular ¿Por qué no lo venden igual en cuc y/o moneda nacional? ¡Qué mal servicio, por Dios!”, dijo el usuario Frank Gómez Cañibano.

A lo que la compañía respondió que no estaba “contemplada en las entidades autorizadas para la recogida de CUC” que el estado cubano dispuso durante 6 meses adicionales, después de que se procediera a la unificación monetaria este primero de enero. La respuesta de ETECSA sólo desplaza la responsabilidad hacia el gobierno de la isla, y demuestra su dependencia y subordinación a este.