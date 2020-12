Seguridad del Estado cita a Yasser Castellanos, uno de los huelguistas de San Isidro

El activista y miembro del Movimiento San Isidro, Yasser Castellanos, informó en la tarde de este 29 de diciembre que una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) le entregó una “citación a entrevista” para la estación de Alamar en el término de una hora.

Castellanos ofreció detalles de la visita en su perfil de Facebook y comunicó públicamente su negativa de asistir a la cita:

“Una oficial con el # 11077 acaba de visitarme con la intención de entregarme esta citación para que me presentara dentro de 1 hora en la estación de Alamar. No la acepté por no estar firmada por un juez o secretario judicial y no citarme con 72 horas de antelación. Hasta donde sé, tampoco el motivo "entrevista" es legal”, concluyó.

Las citaciones a interrogatorios son un recurso de intimidación muy recurrente en el modus operandi del aparato represivo cubano. Varios activistas e intelectuales cubanos han sido citados en los últimos días. Tal es el caso de la curadora de arte Claudia Genlui, pareja del opositor, artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.

También el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, el activista Adrián Rubio, Maykel Osorbo y otros de los huelguistas en la sede de Dama 955, han sido interrogados por la policía política cubana.

Según la organización sin fines de lucro, Cubalex, la cual ofrece asistencia jurídica a cubanos y miembros de la sociedad civil independiente que han sido víctimas de violaciones al ejercicio de sus derechos humanos, las claves para actuar una vez que es citado son las siguientes: