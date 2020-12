Alexis Valdés: No es tiempo de conga. Lo que nos jugamos no es un partido de béisbol, es un país

El actor y humorista cubano Alexis Valdés volvió a comentar esta mañana la situación actual de Cuba actual en redes sociales, después de haber expresado ayer que, como cubano, se sentía “avergonzado” tras los actos de repudio que recientemente el gobierno cubano ha organizado con sus opositores.

“No es (...) tiempo de conga. Lo que nos jugamos no es un partido de béisbol, es un país”, dijo esta vez el popular actor, quien llamó a los cubanos “a dialogar con respeto, honor y decencia, desde todas las ideas y posiciones”.

Esta vez, Alexis Valdés increpó a aquellas personas que ante “la justa exigencia de la libertad de expresión de los cubanos, responden con el «bloqueo» y la «política estadounidense»”.

“No me mezcles manzanas con peras. Hablamos de una cosa y después de la otra. No me tergiverses la conversación. No me tires una curva que yo también jugué pelota”, dijo el actor sobre esta estrategia que el gobierno cubano ha usado para desacreditar a los que piensan diferentes.

El actor aclaró que en su publicación anterior se refería a los “cubanos de la isla, cubanos agrediendo a cubanos, cubanos reprimiendo a cubanos, cubanos contra cubanos”, no a planes extranjeros, ni injerencistas.

Recordó también que él no era un periodista alemán ajeno a la realidad del país, sino alguien que la vivió por muchos y que sabía bien lo que sucedía en ella.

“No hablo de otros países. No hablo de injerencias. Hablo de cubanos. Cubanos que quieren construir un país mejor y que otros cubanos ( quizás tu que me respondes con viejas consignas y no con el corazón) les gritan en la calle o les impiden salir de la casa o les acosan”, dijo Alexis Valdés para referirse a la represión habitual en la isla.

Para el popular humorista, según su experiencia, las personas que un día reprimieron o fueron a actos de repudio lo hicieron por oportunismo, pues “hoy están en Miami, o en España, o en Italia o en cualquier parte de la diáspora. Es decir se fueron. Es decir, no creían en eso que gritaban”.

“Mi objetivo al escribir y es el que siempre tengo, es construir un mejor entendimiento entre mi gente”, escribió Alexis Valdés en el tono inclusivo y tolerante en el que acostumbra a expresarse. “Y mi gente ha de entender ya, porque han pasado muchos años que eso de los actos de repudio ( además de infame y vergonzoso) no funciona”, agregó.

El actor también confesó que desde hace 16 años estaba impedido de entrar a su “propio país”, y se preguntó si esto también se debía al bloqueo o a la política estadounidense. “¿Hasta cuándo hermano?”, se cuestionó.

Alexis Valdés exhortó a los cubanos a que dijeran sin miedo lo que sentían sus corazones, o que la menos respetaron a los que “tenían valor para hacerlo”, para “construir un mejor país''. Un país contigo, conmigo y con todos, como quería Martí”, concluyó así su comentario.