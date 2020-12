Cubanos lloran la muerte de Farah María

Tras conocerse la muerte de la popular cantante Farah María García, numerosas figuras de la cultura cubana han alzado su voz en las redes sociales para lamentar su deceso y rendir homenaje a su obra.

Farah falleció este miércoles en La Habana, a la edad de 76 años, según revelaron varios usuarios en Facebook, entre ellos, el director de programas del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Lázaro Caballero Aranzola.

El actor, presentador y humorista Alexis Valdés le dedicó unos emotivos versos en los que recuerda le gran belleza y sensualidad que derrochaba la artista.

"Hoy se nos fue otra grande. La primera novia de los chicos de mi época. La mujer de los sueños de los hombres de los 70 y principios de los 80. Después aparecieron otras cantantes sensuales. Pero ella fue la más sensual cuando casi era una ofensa. Yo la conocí. Me la presentó mi padre. Y casi me muero. El corazón se me hizo confeti. Pum. Estallé por dentro. Cuánto había soñado con su piel, sus andares, y aquel poquito que nos dejan a ver... y aquel mucho que nos prometía. Una artista imprescindible de mi tiempo. Un icono", expresó.

También el humorista Ivan Camejo Vento rememoró algunos de los temas que Farah María inmortalizara durante su extensa carrera.

"Farah María, se ha ido de este mundo en un largo viaje, como ella misma lo cantó una vez. Que descanse en Paz esta bella mujer que marcó nuestra juventud sin experiencia, pero con muchas ganas de escucharla siempre", escribió en su muro de Facebook.

"Se ha ido La Mulata cubana por excelencia, envidia de muchas y deseo escondido de muchos. Era hermosa, es cierto, pero también ocurrente y cariñosa. Su físico impresionante, su determinación de lucir su nariz tan criticada por los perfeccionistas inútiles, su estilo para moverse en el escenario donde parecía flotar la convirtieron en Farah de Cuba, todos la esperaban en los shows para disfrutar sus atuendos, su belleza y su carisma", describió la cantante Aymee Nuviola.

Por su parte el productor Amaury Sifredo, residente en Miami, recordó el homenaje que se le realizó en Miami el año pasado por artistas cubanos residentes en esa ciudad.

"Es qué tú naciste para cantar y para deslizarte por el mundo como una 'Gacela Aterciopelada'. Farah, y ya no te bañaras más en el malecón? Oh! Ya sé que hay un 'Tiburón'. Qué grande eres, divertida, depurada y fina. Farah, es qué eres como una mujer consolidada, imagínate 'Con Juventud y Experiencia', cuando yo lo digo: Es qué no hay otra igual. Farah, 'Ámame y no Pienses Mal', que eres tan hermosa y esbelta que me trasmites una felicidad contagiosa Farah, sí, aquí todo el mundo está diciendo 'No me Olvides Amor, no me Olvides'", escribió.

Georgia Aguirre, la directora de la orquesta Anacaona, publicó una foto de ambas juntas, y aseguró que estará siempre en su recuerdo.

"Mi más sentido pésame a la familia de esta gran estrella cubana. LA GACELA de CUBA, nos deja físicamente, pero su recuerdo estará con su pueblo por siempre. Siempre, cuando pasemos por ese gran MALECON HABANERO, te recordaremos. QUE EN PAZ DESCANSES", afirmó.

Por su parte, el actor Héctor Noas la definió como la más admirada, versátil y elegante artista de su juventud.

"Hiciste muchas cosas bien, pero conocerte y luego compartir contigo momentos de creación, fue de esos regalos que no olvidaré jamás, porque detrás de todo ese glamour, ese brillo que tenías, descubrí el inmenso ser humano que eras y lo frágil que podías ser. Descansa en paz, eterna Farah. Cada vez estamos más solos", dijo.

La locutora y presentadora Maritza Navarro le brindó un sentido homenaje con un collage de fotos de varias actuaciones de la cantante.

"La Gacela que canta ha emprendido el largo viaje, vuela alto y espéranos en la vieja estación, querida Artista cubana, nuestra bella Farah María", detalló.

El Ministerio de Cultura de Cuba lamentó el suceso con una nota oficial en la que subrayó que Farah "fue símbolo de la gracia, la sensualidad y la belleza mestiza cubana” y la calificó de "cantante notable que supo elegir su repertorio y demostró su indiscutible elegancia y dominio en el escenario”.

Farah fue una de las cantantes más populares y representativas de la canción ligera de los años 70 y 80 en Cuba, aunque antes de ser solista brilló como la voz femenina del cuarteto de Meme Solís, junto a Héctor Téllez, Miguel Ángel Piña y el propio Meme.

Entre sus temas más populares se encuentran 'No te bañes en el Malecón', 'Con juventud y experiencia', 'El recuerdo de aquel largo viaje' y su versión del cha cha cha 'El alardoso'.