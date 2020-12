Miguel Díaz-Canel sobre medios independientes en Cuba: Se acabó el pan de piquito

El presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje amenazante a los medios de prensa independiente cubanos este 31 de diciembre a través de sus redes sociales.

"Se acabó el pan de piquito. Constantemente y con legítimo derecho denunciaremos todas las acciones mercenarias e imperialistas contra Cuba", escribió el mandatario en Twitter donde compartió un artículo publicado en el diario oficialista Juventud Rebelde.

Su frase cita el título de un artículo, firmado por el estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, que apareció publicado el pasado 29 de diciembre tras una reunión de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) donde trataron, entre otros temas, cómo enfrentar a la prensa independiente.

El joven pide llamar a los medios independientes prensa presupuestada no estatal y asegura, sin pruebas, que estos cumplen agendas orientadas por los programas que los financian.

Según él, la prensa del Gobierno es transparente y los cubanos pueden exigirle lo que necesitan porque a los medios oficialistas les paga el pueblo.

"¿Saben de dónde sale ese salario? Del pueblo. No sale de los bolsillos de Díaz-Canel como algunos parecen creer. No es de las manos de nadie. No es de una organización extranjera. Es del trabajo del pueblo. El presupuesto estatal lo produce el pueblo, por tanto el pueblo tiene derecho a exigir una mejor prensa, una prensa más cercana a sus problemas y a sus cotidianidades", dice.

Las autoridades cubanas han emprendido una campaña de déscredito en los medios oficiales contra los periodistas independientes, y han manipulado videos grabados en interrogatorios de la Seguridad del Estado para sus reportajes.

Esta semana, durante una reunión de los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), anunciaron que la organización planea emprender acciones legales contra contra las personas que atacan a los periodistas oficialistas en las redes sociales.

Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la UPEC, propuso la creación de un grupo jurídico con capacidad para presentar ante los tribunales procesos contra quienes “organizan y ejecutan acciones de acoso e intimidación hacia periodistas cubanos”.

Asimismo, dijeron que planean abrir procesos contra medios de prensa independientes que empleen la marca Cuba en su nombre.