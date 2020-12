UPEC buscará acciones legales contra medios independientes que usen la marca Cuba en su nombre

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) planea emprender acciones legales contra medios de prensa independientes que empleen la marca país en su denominación.

Según un reporte del Noticiero de Televisión, diversos medios utilizan la marca Cuba sin la autorización legal para hacerlo. También se informó que la organización abogó por emprender acciones legales contra las personas que atacan a los periodistas oficialistas en las redes sociales.

Ambos temas tienen soporte legal en la nueva Constitución, aprobada en 2019, según indica el reporte, que no dio precisiones al respecto. Tales asuntos trascendieron en el Pleno del comité nacional de la UPEC.

En ese intercambio, se destacó que Humberto López Suárez y Lázaro Manuel Alonso, del sistema informativo de la televisión, fueron reconocidos como dos de los miembros del gremio más calumniados, amenazados e irrespetados en Internet.

La vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde, sugirió crear un grupo jurídico con capacidad para presentar ante los tribunales procesos contra quienes “organizan y ejecutan acciones de acoso e intimidación hacia periodistas cubanos”, refiriéndose únicamente a quienes trabajan en medios oficialistas.

No obstante, durante las últimas semanas todas las plataformas oficialistas, con protagonismo del noticiero, han llevado adelante una campaña de descrédito contra figuras de la prensa independiente, que han sido sometidas a varios interrogatorios de la Seguridad del Estado.

Tales campañas han surgido al calor de las protestas del Movimiento San Isidro por la liberación del rapero Denis Solís. Durante días, la prensa oficialista ha sostenido que los periodistas independientes en la Isla son financiados desde Estados Unidos y asegura que apuestan por una agenda abiertamente anticubana.

Además de ser acusados de esta forma pública, los periodistas independientes no tienen oportunidad de reclamar o de usar para rebatir las mismas plataformas, que están regidas por la ideología única del Partido Comunista de Cuba.

Sin embargo, desde un espacio plural como las redes sociales, varios de los señalados contestaron a las campañas de descrédito que el oficialismo emprende por estos días.

“El régimen cubano juega a desestabilizar lo más preciado que tenemos: la familia. Que me hayan sacado como un "mercenario" es bueno para mí. Mi familia me conoce. Por tanto, sabe que la televisión miente. Vuélvanme a sacar en la tv para ver si me siguen ayudando a mostrarle a mi familia de lo que la "revolución" es capaz”, comentó Abraham Jiménez, colaborador del The Washington Post.