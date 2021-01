Periodista oficialista cubano denuncia mala calidad del pan a pesar de haber subido 20 veces su precio

El periodista cubano José Morales denunció el mal estado del pan que ofertan las bodegas cubanas, a pesar de haber subido veinte veces su precio comparte de las medidas que el gobierno comenzó a implementar este 1 de enero.

"El día 0, que debía marcar diferencias, nos deja el amargo sabor de continuar con el mismo perro con diferente collar", dice el periodista en un post publicado en la red social Facebook.

Morales dijo haber quedado anonadado ante la mala calidad del pan, la cual debía "crecer exponencialmente", tras la subida de su precio.

"Craso error. Otra vez, los controladores y decisores, que deben velar porque las políticas gubernamentales se cumplan; me dejan sin palabras", aseguró el corresponsal de medios estatales como Opciones y Juventud Rebelde.

"Si no implementamos urgente políticas en favor de la calidad, liderados por la OTN, los inspectores y las autoridades políticas y de Gobierno, el aumento de salarios sólo sera un cambio de lugar pero en la misma posición", agregó.

"Esto es en un solo producto, imagino que esa debe ser la nota sobresaliente en todos los demás. Servicios y gastronomía, transporte y toda actividad que de alguna manera, hasta las formas no estatales de gestión brindan servicios", dijo.

Morales se preguntó si es acaso tan difícil hacer cumplir lo que ya está establecido.

"Las normas existen. Pero la abulia, la apatía, la indolencia, el irrespeto a la otredad, es caldo de cultivo para que oportunistas burlen la legalidad y sigan creando malestares en la población", sostuvo.

El periodista mostró imágenes del pan del día primero de enero del año 2021 de la panadería la Indiana, situada en calle Cuabitas y avenida René Ramos, en Granma.

"Vomitivo. Aborrecible. Incomible. Me trae a la memoria la parodia que hiciera el Grupo Humorístico Punto y Coma: "En mi país venden una cosa tiesa, que si te da con ella te rompe la cabeza. Es una mezcla de baje con tempera, con caca de caballo y bate de madera, dicen que Hitler lo usaba en la tortura. Pa'pelar la lengua y romper la dentadura".

Morales dijo que cree que es hora de poner fin a los desmanes de quienes lucran con el sudor y la humildad del pueblo "que entiende de carencias, pero no de descaro e irrespeto tan a la vista".

A partir de este 1 de enero, el pan de 80 gramos que los cubanos reciben diariamente por la cuota normada multiplicó por 20 su precio, y pasó de valer cinco centavos a un peso. A raíz de la imposibilidad de muchos cubanos de poder comprar el pan a ese precio, ayer un total de 6000 panes destinados a la venta por la libreta de abastecimiento en Mayabeque se quedaron en las bodegas sin que la población los comprara.

No han sido pocos los cubanos que se han mostrado molestos ante la subido del precio del pan: "Hoy compré por primera vez el pan 'sin subsidio', lo que no entiendo es que si ya estoy pagando un pan al precio 'justo", si ahí le estoy pagando la harina al "importador", el tiempo de estadía del barco en el puerto, el salario de los estibadores del puerto, el transporte y el gasto de combustible desde La Habana hasta Holguín, el salario de los panaderos que hacen el pan. Entonces, ¿por qué me mandan esto? Sin grasa, con mala harina", protestó una cubana.