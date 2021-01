Primer ministro cubano agradece “sacrificio” del pueblo y le llueven las críticas: Hay que tener la cara dura

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz agradeció este sábado en redes sociales al pueblo de la Isla “por tanta confianza y sacrificios en tiempos difíciles”, palabras que le costaron varias críticas.

“Gracias a nuestro heroico pueblo por tanta confianza y sacrificios en tiempos difíciles. Este nuevo año haremos todo para alcanzar una mayor calidad de vida y prosperidad”, publicó el funcionario del gobierno en Twitter.

“Ustedes ya tienen calidad de vida, mejor que la que tiene el pueblo, ustedes mismo han hecho que el año sea difícil, con sus famosas tiendas en MLC, para pagar los viajes de sus familiares”, señaló un usuario.

“Si no existiera castrismo o descarados como tú, el pueblo cubano no tendría que sacrificarse y padecer tantas penurias”, señaló el realizador Lilo Vilaplana. “La verdad que hay que tener la cara dura para hacer un tweet como este !! Me quedo loca!!!”, apunta un tercer usuario.

“Esa es la sinceridad que yo admiro. Mientras ustedes alcanzan mayor calidad de vida y prosperidad, el pueblo de #Cuba sigue pasando hambre, miseria y carencia de libertades. Haciendo sacrificios para intentar mejor el futuro de sus hijos”, sostiene un cuarto internauta.

“Sí que hay que ser "heroico" para aguantar tanta miseria por 6 décadas, mientras la heroicidad de los mandamases es comer langosta y beber buenos vinos”, afirma otro.

Los cubanos viven hoy un “ordenamiento monetario” propuesto por el gobierno para eliminar la circulación de la doble moneda, una medida polémica que ha generado inquietudes y descontento al manifestarse el notable aumento de los precios en los productos y necesidades más básicas.

En la popular heladería Coppelia, en La Habana, desde el viernes 1 de enero ofertas como la ensalada cuestan 35 CUP, los Super Twins de cuatro bolas, 28, y las Tres Gracias, 21 CUP. “Cuando yo vaya al Coppelia y me traigan una ensalada hueca de esas que sirven allí me van a tener que llamar hasta el que montó por primera vez el ballet Coppelia”, escribió una internauta escandalizada, refiriéndose a un viejo problema en ese centro, donde el helado suele servirse con deficiencias.

Por otro lado, la gran escasez en el país conlleva a largas colas en busca de alimentos y otros artículos de primera necesidad. El activista cubano Esteban Rodríguez, expuso este sábado que en el mercado de Cuatro Caminos se había concentrado una gran multitud de personas para adquirir pollo y salchichas, mientras eran vigiladas por un cuantioso grupo de policías.

El mismo Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro, denunció los altos precios vigentes y advirtió a los cubanos que los nuevos salarios no le alcanzarían ni para comprar un par de zapatillas deportivas.

Rodríguez acompañó sus palabras con imágenes de zapatos que cuestan desde 1855 CUP y hasta 2271 CUP, cuando el nuevo salario mínimo de los trabajadores en el país será de 2100 CUP, unos $87 dólares al cambio previsto de 24x1.