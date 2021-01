Cubano ante subida de precios: "Lo que hay es tremendo desordenamiento monetario"

Un joven resumió el impacto para los cubanos de la nueva tarea de ordenamiento, que incluye la unificación monetaria y la subida de precios en la isla, que comenzó a aplicarse desde el pasado 1 de enero.

“Lo que hay es tremendo desordenamiento monetario”, dijo.

El usuario, identificado en las redes sociales como Yunior Sánchez (Dj Volty), relató sus primeras experiencias con las nuevas medidas económicas, en una amarga jornada de sábado.

"¿Por qué? ¿Por qué han creado un caos y han puesto a toda la sociedad a chocar y a infectarse con la pandemia de la indolencia?”, cuestionó.

“Vuelvo a hacer uso de mi agenda pública para expresar mi nuevo disgusto. Tremendo insulto hoy para llevar a mi hijo a su casa en el (Reparto) Eléctrico. Dos horas en el Parque de la Fraternidad en la cola del rutero”, comenzó relatando Dj Volty.

El joven precisa que fueron testigos de cómo seis ruteros en vez de parar daban la vuelta para regresar. Al preguntarle el motivo a uno de los choferes, la repuesta fue "que no había combustible y que ya había terminado (4 y 30 pm)", ello cuando explica que desde las 2:30 pm no hacían más que dar vueltas vacíos.

Según cuenta, surante la espera el niño quiso un granizado, que ahora cuesta 10 pesos. "Ya fueron 20 $ x 2 vasitos de hielo con un poquito de granizado. Maní a 3 $, ya no se puede pedir varios cucuruchos”, añadió.

Tras el fiasco con los ruteros, la opción más cercana eran las máquinas que pregonaban hasta la Víbora, 20 pesos por persona. "Eso no era ni la mitad de mi viaje”, por lo que se vio obligado a regresar a su casa e intentar nuevamente este domingo llegar hasta el Reparto Eléctrico.

“Ahora me pregunto, será que los ruteros cómo no les subieron el precio estarán inventando por ahí para recoger por tramos, ya que no les conviene que x 5 $ vayan hasta Mantilla?", se pregunta el usuario.

El joven considera que en todo caso, lo sucedido es "una muestra de los problemas que generan las medidas que toman. Como todo subió ahora todo el mundo subió, valga la redundancia. Cada vez se pierden mas los valores los conceptos y el sentido humano", concluyó.

Este primer fin de semana del 2021, los cubanos han comenzado a quejarse de forma creciente en las redes sociales por la subida de precios de muchos bienes y servicios en la isla, subida que estiman exagerada a pesar de que el gobierno asegura que la subida salarial será suficiente para hacer frente a los nuevos precios.

Uno de los que ha despertado interés en las últimas horas es la sustancial subida del precio en la popular heladería Coppelia. Tampoco se queda atrás el incremento de la cuota diaria de pan, que pasó de 0.5 centavos a 1 peso y que a pesar de haber incrementado 10 veces su valor no ha aumentado su calidad.

A propósito de la comida, otro joven cubano explotó en las redes sociales por el alto precio que tienen los alimentos básicos en la isla desde este 1 de enero, y ejemplificó su queja con los 270 pesos que le cuestan ahora tres pomos de aceite, 10 libras de azúcar y los frijoles de la cuota para 6 personas.

A mediados de diciembre, la ministra de Economía y Finanzas de Cuba, Meisi Bolaños Wess aseguró que con la Tarea Ordenamiento la familia cubana debe reflexionar qué priorizar en cuanto a ingresos y nivel de vida.