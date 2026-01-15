Lo que este joven cubano compró con 20 dólares en Cuba te va a dejar sin palabras

El tiktoker cubano @dieego_blogger compartió un video que se ha hecho viral al mostrar lo que pudo comprar con 20 dólares en Cuba, un monto que, según él mismo, fue enviado por una seguidora desde el extranjero.
“En el video de hoy les voy a mostrar todo lo que compré con 20 dólares, así que acompáñenme”, dice el joven al inicio del clip publicado en su cuenta de TikTok.
Entre los productos que muestra se encuentran una bolsita de arroz por 4 dólares, un paquete de azúcar por 2,18, una botella de aceite de girasol por 3,13, un tubo de jamón que costó 5,10, un paquete de salchichas por 2,87 y un jabón de baño a 2,41 dólares. En total, sus compras suman los 20 dólares recibidos.
El video, grabado desde lo que parece una vivienda modesta, refleja la dificultad de los cubanos para acceder a productos básicos, incluso con divisas extranjeras, debido a los elevados precios en las tiendas en MLC o en el mercado informal.
“Esto es todo lo que pude comprar con 20 dólares”, concluye el joven, mostrando sobre una mesa los pocos artículos conseguidos. La publicación ha generado cientos de comentarios de usuarios que lamentan la situación y comparan los precios con los de otros países de la región.
La inflación y la depreciación del peso cubano han disparado los precios en los últimos años, mientras los salarios estatales siguen siendo insuficientes. En la práctica, muchos cubanos dependen del dinero que les envían sus familiares desde el extranjero para sobrevivir.
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida y economía en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué puede comprar un cubano con 20 dólares?
Con 20 dólares en Cuba, un joven pudo comprar una cantidad muy limitada de productos básicos, como una bolsita de arroz, un paquete de azúcar, una botella de aceite de girasol, un tubo de jamón, un paquete de salchichas y un jabón de baño. Esto refleja la grave situación económica del país, donde incluso con divisas extranjeras es difícil acceder a productos necesarios debido a los altos precios.
¿Cómo afecta la inflación a los cubanos en su vida diaria?
La inflación en Cuba ha provocado que los precios de los productos básicos se disparen, haciendo que el salario promedio y las pensiones sean insuficientes para cubrir necesidades mínimas. Esta situación obliga a muchos cubanos a depender de las remesas enviadas por familiares en el extranjero. El régimen no ha logrado implementar soluciones efectivas para mitigar la crisis y brindar alivio a la población.
¿Cuál es el papel de las remesas en la economía cubana?
Las remesas son fundamentales para la supervivencia de muchas familias cubanas, ya que el dinero enviado desde el extranjero permite acceder a productos y servicios básicos que de otra manera serían inaccesibles debido a los bajos salarios y la escasez en la isla. Esta dependencia de las remesas evidencia la incapacidad del régimen para garantizar el bienestar económico de sus ciudadanos.
¿Cómo se comparan los precios en Cuba con los de otros países de la región?
Comparativamente, los precios en Cuba son significativamente más altos en relación con el poder adquisitivo de la población que en otros países de la región. En países como Brasil, con el mismo dinero se puede comprar una mayor cantidad y variedad de productos, lo que destaca la severa crisis económica cubana y la diferencia en calidad de vida entre los cubanos y sus vecinos latinoamericanos.
