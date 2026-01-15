Lo que este joven cubano compró con 20 dólares en Cuba te va a dejar sin palabras

Ver más

El tiktoker cubano @dieego_blogger compartió un video que se ha hecho viral al mostrar lo que pudo comprar con 20 dólares en Cuba, un monto que, según él mismo, fue enviado por una seguidora desde el extranjero.

“En el video de hoy les voy a mostrar todo lo que compré con 20 dólares, así que acompáñenme”, dice el joven al inicio del clip publicado en su cuenta de TikTok.

Entre los productos que muestra se encuentran una bolsita de arroz por 4 dólares, un paquete de azúcar por 2,18, una botella de aceite de girasol por 3,13, un tubo de jamón que costó 5,10, un paquete de salchichas por 2,87 y un jabón de baño a 2,41 dólares. En total, sus compras suman los 20 dólares recibidos.

El video, grabado desde lo que parece una vivienda modesta, refleja la dificultad de los cubanos para acceder a productos básicos, incluso con divisas extranjeras, debido a los elevados precios en las tiendas en MLC o en el mercado informal.

“Esto es todo lo que pude comprar con 20 dólares”, concluye el joven, mostrando sobre una mesa los pocos artículos conseguidos. La publicación ha generado cientos de comentarios de usuarios que lamentan la situación y comparan los precios con los de otros países de la región.

La inflación y la depreciación del peso cubano han disparado los precios en los últimos años, mientras los salarios estatales siguen siendo insuficientes. En la práctica, muchos cubanos dependen del dinero que les envían sus familiares desde el extranjero para sobrevivir.