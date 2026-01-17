El salario no alcanza: video viral muestra la dura realidad de vivir en Cuba

Ver más

Una joven cubana identificada en TikTok como @yaneisycanta_98 se hizo viral tras publicar un video donde muestra lo que se puede adquirir en Cuba con 2.500 pesos cubanos. El testimonio, que acumula más de tres millones de visualizaciones, expone la precariedad del poder adquisitivo en la isla.

“Sobrevivo en Cuba y aquí el salario no alcanza para nada”, dice al inicio del video. Explica que ese día salió con 2.500 pesos cubanos —“que son cinco dólares aproximadamente”— y enseña lo que pudo comprar con esa cantidad: “Compré dos paquetes de salchicha por un valor de 960 pesos, un paquete de espagueti y uno de codito por 700 pesos cubanos... compré estos jabones por un valor de 200 pesos cada jabón... y estos chicharrones de viento”.

Al final del video pregunta: “¿Creen que una persona pueda sobrevivir con eso todo el mes?”. La respuesta fue masiva. En los comentarios, muchos cubanos expresaron empatía y frustración, mientras otros ironizaron sobre la situación.

“Eso no da ni para la primera semana”, escribió un usuario. Otro comentó: “Triste realidad, no hay forma de vivir así”. Un tercero añadió: “Y todavía hay quien dice que aquí no hay crisis”. Entre los mensajes más compartidos se leía: “Fuerza, mi niña, todos estamos igual”, y también: “Esto duele porque es la verdad de millones”.

Algunos optaron por el sarcasmo: “Pero para las uñas sí alcanza”, escribió un usuario, en referencia a los pequeños lujos que muchos asocian a los videos de redes. Otro respondió: “Claro, porque si no te ríes, te deprimes”.

Las reacciones en TikTok superan los 30.000 comentarios y más de 400.000 “me gusta”, según muestran las estadísticas visibles en la publicación original. Muchos usuarios de distintos países latinoamericanos compararon la situación con la de sus propios países. “Aquí en Venezuela con cinco dólares compras dos kilos de arroz”, escribió uno. Otro agregó: “Con eso no me alcanza ni para una semana, tengo suerte de vivir en España”. También hubo quienes expresaron incredulidad: “No creo que sea cierto, cómo viven los demás días, agua, luz, aseo personal”, a lo que la creadora respondió: “Y qué gano yo con decirte mentira”.

También hubo reacciones de cubanos emigrados que compararon la situación con la de otros países: “Con cinco dólares aquí en Miami no compras ni un café, pero allá es lo que gana una persona en un mes”. Otro mensaje decía: “Y pensar que con eso en Cuba tienes que vivir, pagar luz y cuidar hijos”.

Varios usuarios ofrecieron ayuda directa. “Dime cómo te puedo mandar algo desde afuera”, preguntó uno. Otro comentó: “Si alguien sabe cómo ayudar a esta muchacha, escríbanme”.

En medio de la ola de reacciones, también aparecieron mensajes críticos al gobierno: “Y el régimen sigue diciendo que todo va bien”, “Así nos tienen, sobreviviendo con migajas”, o “Esto deberían verlo los que hablan de igualdad y justicia social”.

El video refleja una realidad ampliamente documentada en Cuba. Según datos oficiales, el salario medio en la isla es de apenas 6.649 pesos mensuales, mientras que un estudio independiente calculó que vivir en Cuba cuesta más de 50.000 pesos al mes. Esa brecha deja en evidencia el abismo entre ingresos y precios en el país.

“La discusión sobre el salario mínimo no es solo técnica, sino ética: se trata de que el trabajo sostenga la vida con dignidad”, escribió el economista Javier Pérez Capdevila en su análisis sobre la economía familiar cubana, una reflexión que coincide con el mensaje implícito del video: sobrevivir en Cuba se ha vuelto una tarea casi imposible.