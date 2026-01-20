Cubano muestra cómo están los precios de los alimentos en Cuba a inicios de 2026

Ver más

Un video compartido en Instagram por el creador de contenido Ydalgo Martínez (@ydalgotips) muestra cómo los precios de los alimentos básicos continúan disparados en Cuba a inicios de 2026, dejando claro que la crisis no fue solo “cosa de Navidad”.

“Hoy te muestro cómo están los precios en Cuba en el 2026”, dice el hombre mientras recorre un agro y va enseñando, uno por uno, los productos que forman parte de la dieta diaria de cualquier familia.

Las cifras hablan solas y no necesitan dramatización: papas a 450 pesos la libra, cebolla a 380, frijoles a 500, tomates entre 200 y 300, limón a 700. Incluso frutas que antes eran comunes resultan casi prohibitivas. La naranja alcanza los 1,000 pesos la libra.

El momento más impactante llega al final, como él mismo adelanta en el video: la carne. “La carne estaba a mil pesos la libra, señores”, dice sin rodeos, consciente de que ese precio resume el drama cotidiano de millones de cubanos.

La compra completa, nada extraordinaria, le costó 10,300 pesos en moneda nacional.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios, uno destacó por la crudeza de su testimonio. Una mujer de 75 años confesó que hace tiempo no puede comer verduras, frutas ni ensaladas debido a los precios. “Soy diabética y tengo presión alta, no te puedes imaginar cómo comemos los que no tienen ni para comprar un tomate”, escribió, acompañando sus palabras con emojis de llanto.

Otros usuarios agradecieron el video, pero también dejaron claro que no todos pueden acceder a esos mercados. “Yo no puedo comprar ahí, soy enfermera. Todo está carísimo”, comentó una internauta. Desde fuera de Cuba, algunos admitieron que los productos “se veían bonitos y frescos”, aunque reconocieron que los precios resultan desproporcionados frente a los sueldos en la isla.

También hubo quienes pidieron más contexto. Varias personas solicitaron que se hiciera la conversión a dólares para entender mejor el verdadero impacto de esas cifras y compararlas con el salario mínimo o una jubilación. “El que no vive en Cuba no tiene idea del valor real de esos precios”, señaló un comentario.

El propio Ydalgo Martínez intervino en la conversación para subrayar que su contenido busca precisamente mostrar esa realidad cambiante. Los precios, dijo, aumentan casi a diario y no todos tienen la posibilidad de comprar lo que aparece en el video.

El material conecta con otros testimonios recientes. Apenas semanas antes, otra cubana se volvió viral tras mostrar en TikTok que con 4,500 pesos, el salario mensual de un médico en la isla, solo pudo comprar unos pocos productos básicos como mayonesa, arroz, hamburguesas y pasta dental.

En diciembre, los precios del arroz, el pollo y el cerdo se dispararon en vísperas de Navidad, haciendo prácticamente imposible una cena tradicional para muchas familias.

Lo que cambia en enero no son los precios, sino la resignación. Ya no se trata de celebraciones puntuales, sino de una economía donde el salario medio ronda los 4,000 o 5,000 pesos y una sola ida al mercado puede duplicar esa cifra.

En ese contexto, la pregunta final que lanza Ydalgo Martínez en su video resuena como un grito compartido: “¿Está barato o caro?”.

Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, la respuesta es evidente. Comer en Cuba, incluso lo básico, sigue siendo una carrera imposible contra precios que no dejan de subir y un poder adquisitivo que se hunde cada día más.