Solo dieron de comer arroz a niños de una escuela de arte en Cuba

Una madre denunció en Cuba que los niños de la Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso, de Villa Clara, solo comen arroz blanco en el almuerzo.

La mujer expresa que, ni en los peores momentos de la historia de la educación de los cuales ha sido testigo, en tiempos de revolución, se ha visto que solo den arroz a los niños.

Facebook Dayana Sánchez Marcial

"No puedo entender y por más que me esfuerzo no lo logro entender. Porque no entiendo ni ordenamientos ni bloqueos que permitan que los niños de la EVA Olga Alonso de Villa Clara solo se les ofreciera en el almuerzo Arroz. Solo y únicamente arroz!!!!", dijo la madre cubana.

Esta ciudadana pidió que su publicación no se convirtiera en un espacio "para hacer comentarios subversivos o para dejar claras las diferencias entre los otros países" con Cuba, porque asegura que esos elementos los tiene bien claros.

Alertó a sus lectores que escribía pensando no solo en su hijo, sino en los niños que son de otros territorios y están alejados de sus hogares.

"Solo pienso en los niños y no solo en el mío que por causas de aislamiento ni el arroz se comió en la escuela hoy. Pienso en los demás, en los que son de lejos. De veras eso me ha dejado la cabeza loca hoy, porque yo transité por distintos niveles de enseñanza, en distintas épocas y he comido de todo, en las becas, en la Universidad Central de Las Villas, pero esto me ha dejado sin palabras", indicó la cubana.

La crisis de alimentos en Cuba se ha agudizado en los meses recientes. A la escasez se suman ahora los altísimos precios que no van acompañados de mejora en la calidad de los productos.

Los ancianos con bajos recursos son uno de los grupos más afectados. Los precios del menú que el gobierno brinda a las personas con ayuda social en el país, elevaron su coste de 1 peso cubano hasta los 13 pesos, como parte de la llamada “tarea ordenamiento” que comenzó el 1 de enero.

La ciudadanía exige al Estado que bajen los precios de los alimentos o que controlen con eficacia las producciones para garantizar una mejor calidad. En Holguín un reportaje para el Noticiero de Televisión reflejó opiniones sobre el impacto de la unificación monetaria en la población, destacando la pésima calidad de productos de gran consumo como el pan normado, que incrementó su precio 20 veces, pasando de cinco centavos a costar un peso.