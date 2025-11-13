La Diosa revela detalles de su declaración en juicio de Chocolate MC

Vídeos relacionados:

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, declaró como testigo en el juicio contra el reguetonero Chocolate MC y denunció que la Fiscalía limitó severamente su testimonio, impidiéndole explicar al jurado el contexto personal y profesional del acusado.

A la salida de la audiencia, afirmó este miércoles al periodista Javier Díaz, de Univisión 23, que “no la dejaron prácticamente hablar” y que apenas pudo responder preguntas introductorias sobre cómo conoció al artista, pese a su intención de aportar información sobre la salud mental, los intentos de rehabilitación y la dinámica de las redes sociales en el mundo urbano.

La intérprete aseguró que su objetivo era “explicarle al juez cuál es nuestro mundo” —el de los artistas— y cómo se expresan en el ecosistema digital, para que se entendiera mejor la conducta de Chocolate en contexto.

“Un asesino de verdad hace; no dice”, resumió, aludiendo a la diferencia entre bravuconadas en redes y hechos punibles.

“Salgo bastante disgustada porque realmente no me dejaron prácticamente hablar… es difícil para un jurado que solo ve las cosas justas así, sin poder contar que hay una persona que no está bien”, agregó.

Durante su testimonio, La Diosa defendió que el artista quería rehabilitarse y que ella, junto a familiares y colegas —mencionó a Otaola, Osmani García y otros—, intentó conseguirle tratamiento.

Recordó una noche “complicada” en la que lo llevaron a un lugar de rehabilitación que —según le dijeron— “tenía más droga que la calle” y donde “había olor a pipí en los colchones”; incluso así, el propio Chocolate se mostró dispuesto a quedarse si ella lo consideraba necesario.

Ante los altos costos de la atención, propuso una campaña de recaudación, pero él se negó por no involucrar a sus seguidores, gesto que ella interpretó como una muestra de que “bajo toda su locura tenía conceptos”.

La artista sostuvo también que “Yosvanis es un hombre enfermo” y que ha sido visible su deterioro en la vía pública.

Aseguró que intentó quitarse la vida en la cárcel “con una sábana”, y que antes fue golpeado y humillado por varios hombres, episodio del que —dijo— el músico solo respondió con una canción (“Penco pero con talento”).

Interpelada sobre amenazas contra Damián Valdez Galloso, insistió en que, por su conocimiento del artista, “primero se mataría él” antes de atentar contra alguien más.

La Diosa enfatizó que conoce a Yosvanis desde hace más de 15 años y que, aunque “no es un ejemplo a seguir”, “no es un asesino”.

Según su relato, nadie sabe el grado en que el músico “se quería sanar”, y por eso le frustró no poder exponer íntegramente ante el jurado la cronología de intentos de ayuda, los ingresos fallidos y la necesidad de que el tribunal diferencie entre provocaciones propias del espectáculo y conductas delictivas.

La comparecencia ocurrió momentos antes de que el jurado encontrara a Yosvanis Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, culpable por el cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso.

Con el veredicto ya emitido, el proceso entra en fase de determinación de la pena ante el juez Milton Hirsch, quien había adelantado que el marco sancionador podría llegar hasta cadena perpetua.