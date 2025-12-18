Tiktoker cubano Carlos Alberto queda en shock tras encuentro con Osmani García: Lo que esconde la letra de "El Taxi"

El reciente encuentro entre el tiktoker cubano Carlos Alberto y el cantante Osmani García no solo encendió las redes sociales, sino que también destapó un detalle inesperado sobre uno de los temas más populares del artista: “El Taxi”.
Carlos Alberto visitó la casa del reguetonero y confesó que desde hace años sentía curiosidad por la letra de la canción, un tema que muchos han cantado durante más de una década sin cuestionar su letra. La revelación llegó cuando quedó claro que el tema está muy lejos de ser ingenuo.
Según le explicó el propio Osmani “El Taxi” está cargado de insinuaciones sexuales y dobles sentidos que pasan fácilmente desapercibidos si no se presta atención a cada frase. Lo que para muchos parecía una historia literal, en realidad esconde un mensaje mucho más sugerente.
La reacción de Carlos Alberto, visiblemente sorprendido, conectó de inmediato con miles de seguidores que admitieron haberse sentido identificados. El momento se viralizó rápidamente, provocando risas, comentarios y debates entre quienes aseguran que jamás imaginaron que el famoso “taxi” no era exactamente lo que creían.
Una vez más, la música urbana cubana demuestra que detrás de sus letras pueden esconderse significados que solo salen a la luz con el tiempo… y con la explicación adecuada.
