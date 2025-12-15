"Te amo con todos mis átomos": Osmani García celebra cinco años de amor con su esposa Laura

El reguetonero cubano Osmani García celebró su quinto aniversario con su esposa Laura con un mensaje lleno de ternura, pasión y poesía que rápidamente se hizo viral entre sus seguidores.

Acompañado de un video con imágenes románticas de la pareja y la canción “Ahora sí soy feliz”, incluida en su nuevo disco La Voz, el artista dedicó unas emotivas palabras a quien llama “el gran y legendario amor de mi vida”.

“Cinco años siendo el más consentido del Multiverso en las manos del gran y legendario amor de mi vida… mi poderosa diva del azúcar, mi Reina Laura. Llegó y se quedó en posesión de toda mi existencia”, escribió el cantante.

En su mensaje, Osmani confesó que el amor de su esposa le cambió la vida, asegurando que espantó sus demonios y le devolvió la felicidad.

“Te amo con todos mis átomos y moléculas. Te necesito a mi lado todo el tiempo que Dios me regale de vida para seguir siendo el ser humano más feliz y afortunado del planeta”, añadió.

El artista, conocido por su estilo exuberante y su forma apasionada de expresarse, concluyó su mensaje prometiendo fidelidad y amor eterno a Laura: “Cinco años que se sienten como solo cinco días en tus infinitas maneras de amarme. Se siente genial, no quiero que esto pare. Para siempre enamorados como el primer día”.

Lo más leído hoy:

El video compartido por Osmani García, acompañado de su romántica canción, ha generado cientos de comentarios de admiración por la pareja, considerada una de las más estables y amorosas del panorama musical cubano.