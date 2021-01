Pat Toomey, segundo senador republicano en pedir la renuncia de Trump

Pat Toomey es el segundo senador republicano que pide la renuncia del presidente en funciones de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que este concluya su mandato, de manera oficial, el próximo 20 de enero, cuando asuma el poder el demócrata Joe Biden.

La petición de Toomey sigue a la de su copartidaria, Lisa Murkowski, de Alaska, quien fue la primera en solicitar la dimisión del presidente saliente, a quien se le acusa de haber fomentado el inusitado asalto al Capitolio del pasado miércoles, que causó la muerte de cinco personas.

Ese día, el Congreso se reunió para certificar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, pero una multitud de manifestantes, alentados por el discurso sostenido de Trump y aliados suyos, que alude a un supuesto fraude electoral masivo, irrumpió violentamente en el edificio de Washington, en un hecho sin precedentes.

Ante los incidentes, los demócratas propusieron llevar rápidamente a juicio político al mandatario, un planteo que ya ha encontrado apoyo de republicanos. Pat Toomey afirmó que la renuncia de Trump era lo mejor para el país. “Es la mejor manera de avanzar, la mejor manera de dejar atrás a este personaje”, aseguró.

Sin embargo, Toomey, senador por Pensilvania, no cree que Trump deje el cargo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de enero. El político ofreció declaraciones en el programa “State of the Union” de CNN y el “Meet the Press” de NBC.

Para Toomey, el presidente en funciones ha cometido “delitos que se pueden procesar”, de acuerdo con un despacho de AP. Según el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, la votación sobre un nuevo “impeachment” a Trump podría ocurrir esta misma semana.

“Es absolutamente esencial que los que perpetraron el ataque a nuestra democracia rindan cuentas”, escribió la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi. “Debe haber un reconocimiento de que esta profanación fue instigada por el presidente”, agregó.

No obstante, el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha declarado que un proceso contra Trump no ocurriría antes del 20 de enero, el mismo día en que Biden entrará como nuevo presidente, una ceremonia a la cual Trump anunció que no asistiría.

Las afirmaciones de Trump y sus aliados sobre un presunto fraude electoral han sido desestimadas por las distintas cortes a las que se han presentado. Incluso el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirmó que no existían evidencias de irregularidades que pudiesen haber inclinado, a esa escala, la balanza a favor del exvicepresidente demócrata.

Los hechos del pasado miércoles en el Capitolio, provocaron que muchos estadounidenses pidieran que se le aplicara al líder republicano la enmienda 25 de la Constitución, para sacarlo de la Casa Blanca antes de que finalizara oficialmente su mandato.

Dicha enmienda establece en una de sus disposiciones que el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el mandatario no es capaz de “desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo”, lo que puede llevar a que este sea sustituido por el segundo al mando.