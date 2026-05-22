Dimite directora de Inteligencia de la administración Trump

Vídeos relacionados:

Tulsi Gabbard presentó este viernes su dimisión como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según informó en exclusiva Fox News tras una reunión en el Despacho Oval con el presidente Donald Trump.

La renuncia, que Gabbard notificó personalmente a Trump durante ese encuentro, se hará efectiva el 30 de junio de 2026, según la carta de dimisión que la propia funcionaria entregó al mandatario.

El motivo es de índole estrictamente personal y familiar: el esposo de Gabbard, Abraham Williams, fue diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer de huesos, y la directora de Inteligencia decidió abandonar el cargo para dedicarse a apoyarlo durante el tratamiento de esta grave enfermedad.

«Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026», escribió Gabbard en su carta de dimisión, según detalló Fox News.

Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard coordinaba las 18 agencias de inteligencia del país, el cargo de mayor rango en toda la comunidad de inteligencia estadounidense.

El Senado la había confirmado el 12 de febrero de 2025 con una votación ajustada de 52 a 48, con casi todo el bloque republicano a favor y un único voto republicano en contra: el del senador Mitch McConnell, quien expresó sus reservas sobre el perfil de la nominada.

Su nombramiento fue considerado poco convencional desde el principio.

Exdemócrata y excongresista por Hawái entre 2013 y 2021, Gabbard había competido en 2020 por la nominación presidencial demócrata y en 2016 había apoyado la candidatura de Bernie Sanders, rompiendo con la línea oficial de su partido. Abandonó el Partido Demócrata en 2022 y se acercó progresivamente a Trump.

La confirmación generó resistencia dentro y fuera del Partido Republicano por sus comentarios percibidos como favorables a Rusia, su reunión con el presidente sirio Bashar al Assad y su defensa pública de Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional que filtró documentos clasificados al exterior.

Antes de su carrera política, Gabbard sirvió en la Guardia Nacional de Hawái y tuvo despliegues militares en Irak y Kuwait, una trayectoria que sus defensores citaban como aval para el cargo.

Durante su mandato al frente de la comunidad de inteligencia, Gabbard protagonizó varios episodios de relevancia. Entre ellos, la desclasificación de documentos sobre el proceso de destitución de Trump en 2019, en la que afirmó que hubo irregularidades basadas en testimonios indirectos y fuentes con posibles sesgos políticos.

También fue evacuada junto a Marco Rubio y Pete Hegseth durante el tiroteo registrado en la Cena de Corresponsales celebrada en Washington el pasado 26 de abril, un incidente que puso en el centro del debate los protocolos de seguridad para altos funcionarios.

Gabbard se casó con Abraham Williams en abril de 2015. La pareja no ha hecho declaraciones públicas adicionales sobre el diagnóstico médico más allá de lo recogido en la carta de renuncia.

Su salida abre la incógnita sobre quién liderará la comunidad de inteligencia estadounidense en un momento de alta tensión geopolítica, con negociaciones en curso con Irán, conflictos activos en múltiples frentes internacionales y la comunidad de inteligencia en plena reestructuración bajo la administración Trump.