Biden designa al diplomático William J. Burns para dirigir la CIA

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden ha escogido a William J. Burns, un diplomático de carrera del Departamento de Estado, para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Burns encabezó la delegación de Estados Unidos en conversaciones secretas con Irán y fue considerado un candidato para dirigir el Departamento de Estado en la administración entrante, puesto que acabó siendo para Anthony Blinken.

En un comunicado divulgado este lunes, Biden dijo que Burns "comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de inteligencia que sirven a nuestra nación merecen nuestra gratitud y respeto".

Actualmente, Burns es presidente del think tank Carnegie Endowment for International Peace. Desde ese puesto, ha expresado públicamente su convicción de que la diplomacia estadounidense se ha visto dañada durante la administración Trump.

En varias ocasiones, el presidente saliente desacreditó las evaluaciones de las agencias de espionaje estadounidenses, especialmente sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 para ayudar a su campaña.

Burns ha recibido tres premios presidenciales por servicios distinguidos y los más altos honores civiles del Pentágono y la comunidad de inteligencia de EE. UU. Tiene un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, donde estudió con una beca Marshall.

Graduado de la Universidad La Salle en Filadelfia, se unió al servicio exterior en 1982 y antes de ser nombrado embajador en Rusia en 2005, se desempeñó como asistente principal de los ex secretarios de Estado William Christopher y Madeleine Albright como director de la oficina de planificación de políticas del Departamento de Estado.

Descrito como "mano firme" y "bombero muy eficaz" por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, Burns pasó 32 años en el Departamento de Estado, donde fue embajador estadounidense en Moscú y Jordania y ocupó otros puestos de alto nivel.

En su libro de 2019 The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, Burns pidió una renovación de la diplomacia estadounidense, mientras recordaba sus días en la diplomacia, incluidas las primeras etapas del acercamiento de la administración Obama a Irán en 2013.

A partir de 2013, Burns encabezó la delegación de Estados Unidos en conversaciones secretas con Irán que prepararon el escenario para el acuerdo nuclear del presidente demócrata Barack Obama con ese país en 2015.

Ahora podría ayudar a Biden a reiniciar las conversaciones con Teherán después de que Trump se retirara del acuerdo nuclear con el régimen iraní en 2018.

En 2012, acompañó los cuerpos del embajador J. Christopher Stevens y otros tres estadounidenses fallecidos tras el ataque al complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia.

Burns también fue un asesor cercano y confidente de William Christopher, Madeleine Albright, Colin Powell, Condoleezza Rice, Hillary Clinton y John Kerry antes de su retiro, en 2014.

En el 2011, cuando aún era funcionario del Departamento de Estado, Burns tuvo palabras de elogio para las Damas de Blanco, en ocasión de la entrega del Premio a los Defensores de los Derechos Humanos. Allí reconoció explícitamente la labor desempeñada por las activistas cubanas en la excarcelación del llamado "Grupo de los 75" y destacó su "valiente compromiso" con la defensa de los Derechos Humanos.

De ser confirmado por el Senado, Burns sucedería a Gina Haspel, la primera mujer en ser designada al frente de la máxima agencia de inteligencia.