“Las estadísticas oficiales andan a kilómetros de la realidad”, reconocen en Sancti Spíritus sobre dengue y chikungunya

La situación epidemiológica en Sancti Spíritus continúa siendo crítica por la coincidencia del dengue y el chikungunya, según reconocieron autoridades sanitarias del territorio. En una conferencia de prensa, los especialistas confirmaron que la provincia enfrenta una epidemia debido a la amplia circulación de ambos virus.

El medio provincial Escambray reflejó que “las estadísticas oficiales andan a kilómetros de la realidad en ambos virus”, al señalar que muchas personas enferman y no acuden a los centros de salud, lo que impide conocer la magnitud real del brote.

Los reportes locales indican que la mayoría de los barrios ha sido afectada y que el chikungunya deja secuelas prolongadas, con dolores articulares y debilidad que pueden durar meses. También se advierte que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí solo puede procesar una parte de las muestras por limitaciones de capacidad, y que las fumigaciones no se han podido realizar de forma intensiva por falta de recursos.

A pesar del esfuerzo del personal médico y de enfermería, el alto nivel de infestación del mosquito Aedes aegypti y la falta de insumos básicos dificultan el control del brote. En la provincia, alrededor del 80 por ciento de los focos se localizan en el interior o los alrededores de las viviendas.

Días después de ese reporte local, Miguel Díaz-Canel se reunió con científicos en el Palacio de la Revolución, donde le aseguraron que los casos de dengue y chikungunya disminuyen en Cuba. Según el informe televisivo, el país atraviesa su octava semana consecutiva de reducción de casos, aunque la mayoría de las provincias continúa dentro del corredor endémico de epidemia.

Durante ese encuentro, se informó que permanecen activos más de 2,800 casos de chikungunya distribuidos en 134 municipios, y que territorios como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa mantienen tasas de incidencia superiores al promedio nacional. En Matanzas, alrededor del 60 por ciento de los pacientes busca tratamiento de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio.

Semanas antes, el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán García, había reconocido en televisión que “las cifras de contagios por dengue y chikungunya reportadas oficialmente no siempre se corresponden con la realidad”, debido a que muchas personas enfermas no acuden a los servicios médicos y no quedan registradas.

En Sancti Spíritus, la población continúa enfrentando el aumento de casos febriles, la escasez de medicamentos y las dificultades para realizar acciones de control vectorial. Las autoridades sanitarias admiten que el panorama sigue siendo complejo y que el desafío mayor radica en frenar la propagación del mosquito transmisor.