“Las estadísticas oficiales andan a kilómetros de la realidad”, reconocen en Sancti Spíritus sobre dengue y chikungunya

La situación epidemiológica en Sancti Spíritus continúa siendo crítica por la coincidencia del dengue y el chikungunya, según reconocieron autoridades sanitarias del territorio. En una conferencia de prensa, los especialistas confirmaron que la provincia enfrenta una epidemia debido a la amplia circulación de ambos virus.
El medio provincial Escambray reflejó que “las estadísticas oficiales andan a kilómetros de la realidad en ambos virus”, al señalar que muchas personas enferman y no acuden a los centros de salud, lo que impide conocer la magnitud real del brote.
Los reportes locales indican que la mayoría de los barrios ha sido afectada y que el chikungunya deja secuelas prolongadas, con dolores articulares y debilidad que pueden durar meses. También se advierte que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí solo puede procesar una parte de las muestras por limitaciones de capacidad, y que las fumigaciones no se han podido realizar de forma intensiva por falta de recursos.
A pesar del esfuerzo del personal médico y de enfermería, el alto nivel de infestación del mosquito Aedes aegypti y la falta de insumos básicos dificultan el control del brote. En la provincia, alrededor del 80 por ciento de los focos se localizan en el interior o los alrededores de las viviendas.
Días después de ese reporte local, Miguel Díaz-Canel se reunió con científicos en el Palacio de la Revolución, donde le aseguraron que los casos de dengue y chikungunya disminuyen en Cuba. Según el informe televisivo, el país atraviesa su octava semana consecutiva de reducción de casos, aunque la mayoría de las provincias continúa dentro del corredor endémico de epidemia.
Durante ese encuentro, se informó que permanecen activos más de 2,800 casos de chikungunya distribuidos en 134 municipios, y que territorios como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa mantienen tasas de incidencia superiores al promedio nacional. En Matanzas, alrededor del 60 por ciento de los pacientes busca tratamiento de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio.
Lo más leído hoy:
Semanas antes, el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán García, había reconocido en televisión que “las cifras de contagios por dengue y chikungunya reportadas oficialmente no siempre se corresponden con la realidad”, debido a que muchas personas enfermas no acuden a los servicios médicos y no quedan registradas.
En Sancti Spíritus, la población continúa enfrentando el aumento de casos febriles, la escasez de medicamentos y las dificultades para realizar acciones de control vectorial. Las autoridades sanitarias admiten que el panorama sigue siendo complejo y que el desafío mayor radica en frenar la propagación del mosquito transmisor.
Preguntas frecuentes sobre el brote de dengue y chikungunya en Cuba
¿Cuál es la situación actual del dengue y chikungunya en Sancti Spíritus?
La situación epidemiológica en Sancti Spíritus es crítica debido a la amplia circulación de los virus del dengue y chikungunya. Las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud real del brote, ya que muchas personas no acuden a centros de salud. La mayoría de los barrios han sido afectados y el chikungunya está dejando secuelas prolongadas en los pacientes.
¿Qué medidas se están tomando para controlar el brote de chikungunya en Cuba?
El gobierno cubano está llevando a cabo fumigaciones y acciones de control vectorial para combatir el mosquito Aedes aegypti, aunque la falta de recursos y personal limita la efectividad de estas campañas. En Sancti Spíritus, se han intensificado las fumigaciones, pero la escasez de insumos básicos y personal médico sigue siendo un problema significativo.
¿Cómo afecta el chikungunya a los pacientes en Cuba?
El chikungunya provoca síntomas como fiebre alta y fuertes dolores articulares que pueden durar semanas o incluso meses. El impacto del virus es significativo, con muchos pacientes experimentando debilidad prolongada, lo que complica su recuperación. En Matanzas, el 60% de los pacientes buscan tratamiento de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio.
¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el brote de dengue y chikungunya en Cuba?
A pesar de los reportes de reducción en el número de casos, las cifras oficiales del gobierno cubano no reflejan la realidad completa del brote. Muchos casos no son reportados debido a que los enfermos no acuden a los servicios médicos, creando un subregistro masivo que minimiza el impacto real de la epidemia. Las autoridades han admitido que las estadísticas no siempre se corresponden con la realidad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.