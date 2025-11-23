Probarán vacuna cubana para tratar secuelas del chikungunya

Vacuna para la artritis que se probará para secuelas de arbovirosis

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias cubanas iniciarán un estudio clínico con el medicamento cubano Jusvinza en pacientes que arrastran secuelas crónicas de arbovirosis, principalmente del chikungunya, en el hospital universitario clínico quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández, en Matanzas.

El estudio aliviará los síntomas de los pacientes, en un contexto marcado por una epidemia nacional de esta enfermedad con más de 31,000 casos sospechosos, según reportó el oficialista Canal Caribe.

De acuerdo con el reporte televisivo, cada semana llegan cientos de personas a la consulta multidisciplinaria del hospital matancero con artritis, dolores musculares y limitaciones severas de movimiento tras haber padecido chikungunya.

En el material de Canal Caribe se aludió al caso de Antonio Gasmuri, quien acudió porque ya no soportaba los dolores musculares. En el centro le diagnosticaron una bursitis en la fase posaguda de la enfermedad.

Tras más de 70 días de tratamiento, el paciente afirma que al séptimo día comenzó a sentir una mejoría importante del dolor y de la inflamación, y que recuperó en gran medida la movilidad del brazo que antes no podía ni levantar.

Los médicos del Faustino Pérez describen un paisaje clínico de personas que caminan con dificultad por las calles, con inflamaciones en manos, tobillos y artrosis de rodillas, que acuden en busca de alivio para dolores que no ceden con el tiempo.

Lo más leído hoy:

Para atender este volumen de enfermos, se ha creado un sistema de atención escalonado, que parte del médico de familia como base del modelo sanitario cubano.

En las salas de rehabilitación se organizaron consultas multidisciplinarias encabezadas por un fisiatra, un clínico, un médico de familia adiestrado en estos casos y un especialista en medicina natural y tradicional.

Estos equipos diagnostican, indican tratamiento y revalúan al paciente al mes de la primera consulta.

En el Consejo Popular España Republicana, del municipio de Perico, se detectaron hace poco más de tres meses los primeros casos de chikungunya en la provincia de Matanzas.

Desde entonces, la infección se ha extendido a los 13 municipios del territorio.

Los especialistas destacan que se trata de una enfermedad con un “gran polimorfismo” de manifestaciones clínicas, que abarca desde lesiones en la piel y afectaciones articulares hasta síntomas generales y neurológicos, lo que ha obligado a ampliar el campo de estudio y a plantear investigaciones colaterales a partir de la experiencia acumulada en estas consultas.

En este contexto, el hospital matancero se alista para iniciar “en breve tiempo” un estudio clínico con Jusvinza en algo más de 100 personas que presenten al menos tres meses de dolores crónicos y artritis persistente tras la infección por chikungunya.

No será un estudio masivo: el objetivo central es demostrar la eficacia y la seguridad del fármaco para el tratamiento de estas secuelas.

Jusvinza está desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y está indicada en el tratamiento de pacientes graves y críticos positivos a la COVID-19 en los que se sospeche o se identifique un estado de hiperinflamación.

Se utiliza como parte del tratamiento de base para el soporte vital que reciben los pacientes en condición de graves o críticos, en los que se utiliza generalmente antivirales, antibióticos, tratamientos para las comorbilidades, tromboprofilaxis u otras intervenciones específicas que se requieran.

Está compuesto por Péptido inmunomodulador, Sacarosa y Ácido acético glacial. Jusvinza no ha sido usado en niños, por lo que no se recomienda su empleo en pediatría.

Los galenos del Faustino Pérez preparan, además, otros seis estudios —siete en total— destinados a mejorar la atención a los pacientes afectados por el virus y a elevar su calidad de vida en la provincia.

Crisis epidemiológica en Cuba

El ensayo se desarrollará mientras el Ministerio de Salud Pública reconoce que el país vive una epidemia de chikungunya, con 31,513 personas diagnosticadas como sospechosas, según confirmó el director nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán García, en el programa televisivo Buenos Días.

El virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, circula actualmente en 14 provincias, 99 municipios y 164 áreas de salud, lo que configura un “comportamiento epidémico sostenido”, en palabras del funcionario.

Solo en la última jornada se notificaron 753 nuevos casos sospechosos de chikungunya y 847 positivos de dengue, evidenciando la circulación simultánea de ambos virus.

Durán precisó que 5,713 pacientes permanecen ingresados por sospecha de chikungunya, de ellos 5,607 en el hogar bajo vigilancia domiciliaria y el resto en instituciones de salud.

Además, 95 personas están en salas de cuidados intensivos, de las cuales 77 se encuentran graves y 18 en estado crítico. Entre los graves, 63 son menores de 18 años, y entre los críticos, 16 son niños, un dato que subraya el impacto de la epidemia en la población pediátrica.