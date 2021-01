Prensa oficialista defiende las tiendas MLC: "Ningún otro país del mundo garantiza el pan para todos"

La prensa oficialista cubana volvió a justificar este viernes la apertura de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), una iniciativa económica del gobierno que discrimina a todo aquel que no recibe remesas en dólares o euros.

El portal Ahora.cu publicó el artículo "No deseable, pero necesario", en el que critica a los cubanos que opinan que no reciben beneficios de esas tiendas.

Ese medio digital justifica la medida del gobierno diciendo "Claro, ningún otro país del mundo garantiza a diario el pan para todos, ni se preocupa, entre tantas cosas, por los huevos que se puede suministrar por persona".

Asimismo, afirma que la medida fue "bien pensada", y "constituye otras de las maneras para captar las divisas frescas necesarias para las compras de insumos, mercancías o productos de primera necesidad para todos los cubanos".

Una vez más la prensa oficialista cubana desoye a sus lectores y les dice que "El momento, más que nunca, es de unirnos y confiar en nuestro Gobierno, que jamás abandona a nadie". Asimismo reitera que en el país no se aplican medidas neoliberales.

También recordó que en la década del 90, cuando se despenalizó el dólar en el país, el entonces presidente Fidel Castro dijo que “esta medida no sería para todos favorables, por el acceso que iban a tener unos a la divisas más que a otros, pero que a la larga el beneficio sería para todos”.

Sin embargo, a pesar del discurso reiterativo del gobierno, y su intento de sembrar la certeza de que la medida es en beneficio de todos, la población no ve los frutos de una medida que margina a quien no tiene MLC, y saca a la luz las diferencias y desventajas de algunos sectores sociales.

La situación del pueblo cubano se ha visto agravado por el encarecimiento de los servicios y artículos de primera necesidad contenido en la llamada "tarea ordenamiento" que implementa el régimen desde el 1 de enero.

Sobre esa nueva propuesta, con la cual se han encarecido las cosas entre 5 y 13 veces más que el valor de su precio inicial, el portal noticioso también justificó que "la tarea ordenamiento (...) los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 y la Constitución de República, buscan, siempre, el bienestar de los cubanos".

"El objetivo no es dolarizar la economía, como vociferan nuestros enemigos, sino buscar más justicia social y beneficiar a quienes no recibían dólares, porque para poderle garantizar al pueblo los productos hacía falta un dinero que no lo logra fácilmente el Estado", explica el texto.

"Es no deseable, pero imperioso hoy, sin medidas neoliberales propias del brutal capitalismo", dice el material, que niega que en Cuba se haya aplicado un paquetazo neoliberal inconsulto.

Mientras el gobierno defiende su política económica, los cubanos siguen sin ver los anunciados beneficios de la misma.

Un ama de casa en Pinar del Río lamentó que en las tiendas en pesos cubanos no hay nada de lo que se prometió que se compraría con la recaudación en las tiendas de MLC.

"Nos han engañado de nuevo", dijo en declaraciones a CiberCuba.

Otro cubano afirmó recientemente "No entiendo por qué aplauden en la televisión cubana los precios topados a los campesinos y pequeños productores y nadie se pregunta por qué el Estado no topa los precios en las tiendas en MLC", donde un queso manchego cuesta $150 USD.

Asimismo, decenas de ancianos se han quejado de los aumentos de precios incluso en los comedores comunitarios que antes les ofrecían alimentos subsidiados, y algunas madres han dejado de mandar a sus hijos a las escuelas porque no les alcanza el dinero para pagar los nuevos precios de las meriendas y el transporte.

La situación se ha agravado para la mayoría de la población con la tarea ordenamiento, sin contar la decepción de aquellos que no reciben dólares para acceder a los productos de las tiendas en MLC y aliviar su crisis.

Aunque el gobierno y la prensa oficialista quieran ocultarlo, decenas de cubanos aseguran que las nuevas medidas no son más que un paquetazo neoliberal que nada tiene que ver con el logro de un bienestar para la sociedad.