Madre cubana explota tras 8 años sin servicio de gas: "Con 3 niños no voy a poder pagar la luz que consumo para cocinar"

La madre cubana Amelia Calzadilla no aguantó más y explotó este jueves en Facebook tras conocer las nuevas tarifas de la luz eléctrica, que ella utiliza para cocinar pues lleva ocho años sin ningún servicio público de gas.

En un video compartido en la red social, Calzadilla, madre de tres hijos pequeños, contó que hay un nucleo de 58 núcleos familiares en el municipio habanero del Cerro que ha quedado desemparado con respecto al suministro del gas.

Hace 8 años Amelia y otros vecinos se mudaron a unos edificios pertenecientes al Ministerio de la Construcción, ubicados en la intersección de la Calzada de Buenos Aires y Consejero Arango. Pero la construcción no incluía el suministro de gas. Desde entonces, los trabajadores que recibieron las viviendas han reclamado, sin éxito, que se les brinde el servicio.

"Para los que no lo sepan, el Cerro está dentro de la red de gas manufacturado, por ende no hay ningún punto de gas licuado que esté cerca del domicilio afectado. Ante las frecuentes quejas, la empresa del gas manufacturado les respondió a los vecinos que ellos no podían solucionar el problema por "escasez de recursos", explicó la afectada.

"Escasez" que, según Calzadilla, se remonta, al menos, a los últimos 8 años.

"Luego de verme en esta situación crítica, y de llevar años cocinando con corriente, a pesar de que el Estado está pidiendo que se disminuyan los consumos de electricidad, hemos hecho todo tipo de gestiones", asegura Calzadilla. Ninguna de ellas (cartas dirigidas al Consejo de Administración, a la delegada del Poder Popular, directamente a la Empresa de Gas Manufacturado; a Esteban Lazo y la Asamblea Nacional, e incluso a Díaz-Canel y al Consejo de Ministros) ha dado resultado".

"Al tratarse de una empresa pública, la respuesta no puede ser que no tienen recursos y punto. Alguna solución tienen que encontrar", se queja la joven madre.

"Viendo el aumento exagerado de los precios de consumo de electricidad, y que no vamos a poder pagar (yo por ejemplo, me quedé desempleada con tres niños chiquitos) la cantidad de corriente que necesito para cocinar, me dirigí al Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Energía y Minas, donde hablé con la jefa, Margarita Cobas, e intenté tramitar cualquier servicio de gas, aunque fuera de gas licuado. Me dijeron que esperara diez días, que tendrían una respuesta para mi caso (no para los 58 núcleos)", cuenta Calzadilla.

La respuesta fue, nuevamente, la "escasez de recursos". La funcionaria también le dijo a Calzadilla que el hecho de que estuviera desempleada era irrelevante, pues en el núcleo había otros trabajadores (su padre, de 80 años, que no ha podido acogerse a retiro para que no disminuyan sus ingresos).

"Por este medio le estoy exigiendo al Ministro de Energía y Minas que nos de una respuesta", dijo la madre afectada, pidiendo también que se limitaran las tarifas a las familias que se ven obligadas a cocinar con energía eléctrica por falta de gas.

"Si Cuba utiliza sus recuersos para atender a los extranjeros, ¿cómo no van a atender a los cubanos", se quejó la afectada. "¿Cómo yo voy a sentirme desamparada en mi país?".

Calzadilla también pidió a sus amigos que compartieran en Facebook su historia "para que llegue a donde tenga que llegar", y para que el Ministro de Energía y Minas le dé finalmente una respuesta aceptable. Hasta el momento, el video con la denuncia acumulaba casi 30 mil reproducciones.

Tanto la energía eléctrica como el gas licuado han subido de precio con la reformas asociadas al llamado "ordenamiento monetario".

Las quejas de la población obligaron recientemente al gobierno cubano a reajustar las elevadas tarifas del servicio eléctrico, pero la opinión generalizada es que siguen siendo abusivas.

En cuanto al gas licuado, que está severamente racionado, son numerosas las quejas sobre el servicio estatal de distribución.