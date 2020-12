Marino Murillo a cubanos que no entienden aumento de la tarifa eléctrica: "Me parece que hay un problema cultural"

Marino Murillo achaca la inmensa preocupación que ha despertado en los cubanos el incremento en la tarifa eléctrica a un “problema cultural”, y recomienda “reenfocar” la economía familiar a partir de ahora.

“Muchas personas dicen ‘ahora con mi nuevo salario yo no voy a poder pagar la nueva tarifa’, a mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no es exactamente con el ingreso de una persona”, dijo el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos en declaraciones a la Televisión Cubana.

“Me parece que hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos”, añadió Murillo, que no perdió la oportunidad de subrayar que el sistema está diseñado para “para proteger a las personas”.

El llamado “zar” de las reformas económicas cubanas dio a entender que una familia donde trabajen dos personas no tendrán problemas en pagar la electricidad aunque les corresponda hacer frente a uno de los tramos más caros de la tarifa.

Sin embargo, Murillo no tuvo en cuenta que la subida de la tarifa eléctrica se suma al incremento significativo de otros pagos en productos y servicios que anteriormente estaban subsidiados.

Marino Murillo ya había afirmado el pasado viernes -en la Mesa Redonda- que la electricidad más cara la van a pagar los que consumen más de 500 kWh, y añadió que quienes gasten esa cantidad será porque "tienen ingresos en condiciones de poder respaldar eso", comentario que generó especial indignación entre los cubanos.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista dijo también que solo un 11% de los clientes de la Empresa Eléctrica notarán la subida porque el 89% de los consumidores pagarán una tarifa con subsidio.

El aumento, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, penaliza especialmente a personas que posean gran variedad de equipos electrodomésticos (en especial aires acondicionados) y a los cuentapropistas y arrendatarios de negocios privados.

El ministro de Economía, Alejandro Gil, por su parte, ha dicho en el mismo reportaje que “el sistema eléctrico nacional es una industria con costos muy elevados y altos componentes de recursos importados”, y que la subida se justifica por la “presión del bloqueo” de Estados Unidos, que impide que entre combustible al país y presiona a los proveedores para que no vendan el combustible a la isla.

"Por lo tanto, cuando logramos comprar combustible por lo general pagamos una prima superior a la del mercado y a nosotros nos cuesta más caro el combustible que a cualquier otro país del mundo”, justificó.

En los últimos días, gran cantidad de cubanos han manifestado en las redes sociales su descontento y preocupación ante la subida -por tramos- del precio del servicio eléctrico, aprobada como parte del programa de ordenamiento monetario del país.

La periodista independiente, Mónica Baró, ha concluido que la subida es tan astronómica “que parece ficción”, y augura que a partir de ahora no se podrá ni cargar el teléfono en casa ajena.

Con la subida del precio de la electricidad, quienes consumen 100 kw en Cuba lo pagarán a 40 centavos. En cambio, quienes estén en el tramo de consumo de 301 a 350 kw pagarán el kw a 7.50 pesos.

El decreto, publicado el jueves en la Gaceta Oficial, actualizó los precios de varios productos y servicios de acuerdo con el nuevo programa anunciado por Miguel Díaz-Canel, que incluye entre las modificaciones las nuevas tarifas que los cubanos deberán pagar por el servicio eléctrico en sus domicilios.