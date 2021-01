Gloria Estefan dona plasma para ayudar a pacientes de coronavirus

La cantante cubana Gloria Estefan donó plasma luego de haberse recuperado del coronavirus, para ayudar a pacientes que desarrollen complicaciones derivadas de la enfermedad.

La diva cubana compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales con el humor y la alegría que la caracterizan, y advirtió que quien reciba su plasma probablemente desarrollará un "deseo incontrolable de bailar una Conga".

"ALERTA: Si alguno de ustedes reciben plasma en el futuro y sienten un miedo intenso al ritmo o el deseo incontrolable de bailar una Conga lo más seguro es que recibieron la mía... ¡Manténganse saludables, mi gente!", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto del momento de la donación.

Gloria Estefan reveló a principios de diciembre que se había contagiado de coronavirus el 30 de octubre, durante una salida familiar a un restaurante, la única vez que había roto la estricta cuarentena en la que ha intentado mantenerse desde que comenzó la pandemia.

"Llevábamos mascarillas cuando estábamos en la mesa y cuando nos fuimos. Lo único que puedo imaginar que pasó es que una persona vino a mí cuando estaba comiendo, me tocó por el hombro, estaba muy cerca y no tenía mascarilla, me dijo cosas hermosas pero... eso es lo único que he hecho fuera de mi cuarentena", contó la artista.

Poco después comenzó a notar los primeros síntomas, que fueron la pérdida del gusto, el olfato y un poco de tos.

"El miedo es lo peor de todo esto", confesó Gloria que, al resultar positiva su prueba de coronavirus, se aisló en la segunda planta de su casa por dos semanas.

Luego de realizarse otras dos pruebas que resultaron negativas, Gloria dijo a sus fieles seguidores que "la razón por la que no compartí esto antes es porque no quería que se preocuparan por mí, ni estropearles el Día de Acción de Gracias".

El plasma es el líquido de la sangre por el que circulan nuestras defensas y el plasma convaleciente contiene anticuerpos que pueden ayudar a combatir el virus, lo cual ha resultado efectivo en pacientes que desarrollan complicaciones.

Otros famosos como Prince Royce y Andrea Bocelli han donado plasma luego de recuperarse del coronavirus, para ayudar a pacientes infectados o para investigaciones médicas.