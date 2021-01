Activista denuncia la venta de animales salvajes en Cuba: Un murciélago por 4000 pesos

El activista por la protección y derechos de los animales en Cuba, Javier Larrea, denunció en su perfil de Facebook la supuesta venta de un murciélago en la isla por el valor de 4 mil pesos.

Larrea, quien además dirige la revista Refugio, envió la captura de pantalla con la información de la venta al director Jurídico del Ministerio de la Agricultura, así como al Subdirector de Sanidad Animal del mismo organismo:

"Me acaban de hacer llegar esta publicación y a la verdad es INCONCEBIBLE que esté sucediendo. Realizo esta denuncia en Facebook porque es hora ya de detener estas prácticas y que caiga el peso de la ley sobre estos sujetos pero también hice llegar directamente esta publicacion a Orlando que es el Director Jurídico del #MINAGRI y a Cristóbal el subdirector de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura", comienza su denuncia Larrea.

El activista considera la posibilidad de que se tratase de una publicación apócrifa. Sin embargo, aunque el número telefónico declarado para la compra-venta es falso, el perfil del vendedor es real y corresponde al usuario Elier Pedroso Prevost, quien se identifica como habanero y carnicero.

"Mientras espero una respuesta a esto necesito, si alguien tiene más datos al respecto, pues que me lo hagan llegar porque no sabemos si puede ser una "broma" de alguien "chistoso"...llamé a ese móvil y no existe el número, pero el perfil que hizo la publicacion es #REAL. No sé si sea una broma pero igual hago la publicación para que a ninguna persona se le ocurra hacer esto con los murciélagos, porque no sabemos si es real y fue él quien se confundió dando el número o después editó la publicación para que no dieran con él...mil cosas pudieran ser", concluyó Larrea, no sin antes exigir un alto al maltrato animal y la actividad lucrativa a costa de estos.

Aunque las leyes cubanas condenan el tráfico de especies preciadas para la fauna nacional, la comercialización de animales silvestres es una actividad frecuente y en muchos casos constituye un mediod e vida. El proyecto de Ley para la Protección Animal que un grupo de animalistas cubanos presentaron a la Asamblea Nacional para su activación no será sometida a discusión hasta febrero del año en curso.

Cubanos recurren a esta y otras plataformas en internert para promocionar anucios de este tipo. A falta de una ley que proteja a los animales, los activistas cuestionan públicamente esta prácticas.

Recientemente la activista por los derechos de los animales, Beatriz Batista, denunció la venta de una lechuza con fines religiosos a través de la plataforma de clasificados Revolico. “Mientras más tiempo pasa en este absurdo de virar la cara, ser cómplice de cuerpos animales sin vida... más nos desarrollamos como sociedad ignorante y cruel”, dijo.

En el caso de Revolico, los administradores de la web explicaron a CiberCuba que la plataforma no apoya este tipo de práctica pero al no contar hasta el momento con una norma de publicación relacionada a los animales, no han podido detectar los anuncios de comercialización de especies hasta después de recibir las denuncias.