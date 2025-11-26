Se prevé récord de viajes en Florida por Acción de Gracias: Estas son algunas recomendaciones

Vídeos relacionados:

Florida se encamina a batir un nuevo récord de movilización durante el feriado de Acción de Gracias.

Aeropuertos saturados, carreteras congestionadas y destinos turísticos repletos marcarán una semana de desplazamientos sin precedentes, según proyecciones oficiales.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) ha proyectado que 81.8 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, lo que supone un incremento de 1.6 millones en relación con 2024.

Este crecimiento reafirma a Acción de Gracias como la festividad con más movimiento de viajeros del año, por encima del Día de los Caídos y el Día de la Independencia.

Florida es protagonista central de este fenómeno.

La AAA estima que 4.65 millones de residentes del estado se desplazarán durante el feriado, lo que representa un aumento del 2.6% con respecto al año anterior y establece un nuevo récord.

“Los floridanos están celebrando el Día de Acción de Gracias con planes de viaje sin precedentes este año”, declaró Debbie Haas, vicepresidenta de Viajes de AAA – The Auto Club Group, citada por El Nuevo Herald.

Carreteras repletas y vuelos al límite

La gran mayoría optará por viajar en vehículo: más de 4.25 millones de floridanos conducirán hasta sus destinos.

Solo 298,712 lo harán por avión, y 87,729 utilizarán otros medios como tren, autobús o crucero.

La tendencia nacional es similar: casi el 90% de los viajeros lo hará por carretera, lo cual impactará directamente en los niveles de congestión vial.

Según Fox 13 News, los momentos de mayor tráfico se extenderán desde el mediodía hasta la noche del martes y el miércoles, siendo especialmente críticas las franjas de 11 a.m. a 9 p.m.

El domingo, con el regreso masivo a casa, también se anticipa un volumen vehicular elevado.

Aeropuertos congestionados en Florida

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) proyecta 1.96 millones de pasajeros durante el periodo del 21 de noviembre al 2 de diciembre, con un promedio diario de 170,000 personas, lo que representa un aumento del 4% respecto a 2024.

En palabras del portavoz de la TSA, Daniel Valez, se espera revisar a 640,000 personas “de lunes a lunes” solo en ese aeropuerto.

Otros aeropuertos importantes como Tampa (TPA) y Sarasota-Bradenton (SRQ) también han activado planes de contingencia.

TPA estima unos 900,000 pasajeros, con el domingo 30 como el día más congestionado (86,000 usuarios), mientras que SRQ prevé hasta 20,000 pasajeros diarios y un incremento del 7% en el tráfico.

Florida: el destino favorito

Florida no solo es punto de salida, sino también el principal destino turístico del país durante Acción de Gracias.

Cuatro de los cinco destinos más populares están en el estado, según AAA. Ello son Orlando, Fort Lauderdale, Miami y Tampa.

Las ciudades floridanas atraen por su clima cálido, sus atracciones turísticas y sus puertos de cruceros.

Buenas noticias en la carretera

Uno de los factores que podría suavizar el impacto económico del viaje por carretera es el precio del combustible. “Ese viaje por carretera va a costar un poco menos este año”, dijo Mark Jenkins, portavoz de la AAA.

Se espera que el precio promedio de la gasolina esté muy por debajo de los $3 por galón, en contraste con los $3.11 del año pasado.

Clima y otras previsiones

El sur de Florida, por lo general, tendrá buenas condiciones meteorológicas, aunque en otras regiones del país se pronostican nevadas y tormentas, especialmente en las Montañas Rocosas, el Medio Oeste y el norte del país, lo que podría afectar tanto vuelos como desplazamientos por carretera.

Consejos para quienes viajan por avión

Ante este panorama de alta demanda, las autoridades del Aeropuerto de Miami (MIA) emitieron una serie de recomendaciones para evitar contratiempos:

Estacionamiento:

-Se aconseja prepagar en línea los espacios en los garajes Flamingo o Dolphin.

-Considerar alternativas como el Economy Park and Ride, el valet parking, o el uso de servicios de taxi, rideshare o transporte público.

-El Lote de Espera gratuito con 60 espacios está ubicado cerca de LeJeune Road.

Check-in:

-Llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación.

-Hacer check-in en línea para ahorrar tiempo.

-Consultar el estado del vuelo mediante la web o la app de MIA.

-Tener paciencia ante posibles retrasos.

Seguridad TSA:

-Llevar medicamentos, documentos y una muda de ropa en el equipaje de mano.

-Desde julio, en vuelos domésticos, ya no es necesario quitarse los zapatos en los puntos de control.

Viajes internacionales:

-Los viajeros elegibles pueden utilizar la app de Control de Pasaportes Móviles.

-Existen carriles de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Algunos viajeros frecuentes comparten sus estrategias para evitar el caos. Otros están adelantando el viaje o modificando sus itinerarios de regreso.

Volar en el propio Día de Acción de Gracias puede ser más económico, pero los boletos del domingo y lunes suelen tener tarifas elevadas, según AAA.

Este 2025, Acción de Gracias no solo será una celebración de unión familiar, sino también un reto logístico para millones de personas en Estados Unidos y especialmente en Florida.

Las cifras récord reflejan el deseo de reencontrarse, pero también imponen la necesidad de planificar con antelación, informarse bien y, sobre todo, mantener la calma frente a las inevitables demoras y multitudes.