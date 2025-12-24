Miami redefine su horizonte: El megapuente Signature Bridge entra en su fase crucial

Vídeos relacionados:

Miami está experimentando un cambio histórico en su infraestructura urbana y vial con la construcción del Signature Bridge, un puente de seis arcos que promete convertirse en un símbolo arquitectónico de la ciudad.

Este megaproyecto, que avanza sobre el corredor I-395/SR 836/I-95, busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y reconectar barrios que durante décadas quedaron fragmentados por autopistas obsoletas.

El proyecto es producto de la colaboración entre el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), la Agencia de Carreteras del Gran Miami y el contratista Archer Western – de Moya Group Joint Venture.

Su objetivo no es solo facilitar el tránsito vehicular, sino integrar planificación urbana, ingeniería de última generación y espacios para la comunidad.

Progreso tangible

Hasta diciembre de 2025, ya se han completado dos de los seis arcos del Signature Bridge, incluyendo el arco más alto de 330 pies, con sus 86 segmentos prefabricados instalados.

Paralelamente, continúan las obras en la doble vía elevada sobre SR 836, que permitirá un flujo más eficiente entre I-395, I-95 y la MacArthur Causeway.

Según reporta Telemundo 51, las fundaciones de la nueva vía principal de I-395 están terminadas, y se instalan segmentos prefabricados del pavimento, incluso sobre las vías del ferrocarril.

La modernización de SR 836 avanza con columnas, vigas y losas elevadas mediante grúas de gran tamaño.

Más que un puente: espacios para la ciudadanía

El proyecto incluye 55 acres bajo la autopista elevada destinados a espacios públicos, senderos para peatones y ciclistas, áreas verdes y zonas de recreación.

Estas mejoras, agrupadas en el plan "Underdeck / Heritage Trail", conectarán barrios históricos como Overtown con la bahía de Biscayne, revitalizando sectores urbanos que por años permanecieron aislados.

Mientras tanto, los trabajos generan cierres nocturnos y desvíos temporales en la zona, información que el proyecto Connecting Miami mantiene actualizada para los conductores.

Preparación ante el futuro

Además de la construcción del puente, se implementan mejoras de infraestructura clave: nuevos sistemas de drenaje, elevación de calles para mitigar inundaciones por mareas altas, ampliación de carriles y rampas, optimización de entradas y salidas, y medidas de seguridad vial.

Todo orientado a reducir la congestión y mejorar el tránsito diario de más de 100,000 vehículos.

Un cambio de paradigma urbano

Más allá de su función vial, el Signature Bridge redefine la relación entre la ciudad y sus habitantes. Su diseño, con iluminación artística nocturna y arcos que dominarán el skyline, convertirá a Miami en un referente de modernidad urbana.

Cuando finalice, previsto para finales de 2029, la obra no solo será un atractivo turístico y un eje de movilidad eficiente, sino también un ejemplo de cómo la infraestructura puede unir comunidades, crear espacios públicos y simbolizar el desarrollo de la ciudad.

Con un costo que supera los 866 millones de dólares, el Signature Bridge es la apuesta más ambiciosa de Miami por transformar su paisaje urbano y posicionarse como una ciudad preparada para los retos del futuro.