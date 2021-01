Yotuel recuerda que el primer dinero que cobró en España lo gastó en la carnicería: “Quise comprar libras y libras de carne”

El cantante cubano Yotuel Romero recordó en una reciente entrevista los trabajos que pasó en sus primeros tiempos como inmigrante en Europa, a donde llegó a principios de los 2000.

El artista confesó al diario El Mundo que el primer dinero que ganó en España lo gastó en una carnicería.

“Quise comprar libras y libras de carne y el hombre me dijo: ‘Tranquilo, mañana hay más’”, rememoró.

Yotuel, quien ahora reside en Miami junto a su esposa, la actriz, cantante y compositora Beatriz Luengo, reveló que salió de Cuba en el 2000, cuando él y sus compañeros del trío Orishas firmaron un contrato con un francés que vivía en España, quien los llevó a París.

“Cuando estábamos en París, nos dijo: ‘No, ustedes se vienen a España porque es aquí donde van a arrasar’. No teníamos visados y la única manera de entrar en España era en tren. Lo que no nos dijeron era que era un tren que tenía 152 paradas. Salimos de París un viernes de noche y llegamos a Atocha (estación de Madrid) el miércoles”, relató.

Yotuel agradeció el buen trato que recibió en España pese a ser un inmigrante sin dinero ni papeles, y además negro.

“Siendo pobre, la atención que me dieron fue increíble. Mi ex mujer parió en una habitación maravillosa en el (hospital) Gregorio Marañón, con un cuidado de lujo. Me rompieron los esquemas, porque en Cuba nos decían que el capitalismo era cruel, que nadie daba nadie por nadie... Pues, olé España y sus cojones cómo se portó con nosotros”, admitió.

Su experiencia en Francia no había sido igual. En España era pobre, pero en el país galo “fui casi un mendigo”, precisó.

“Nadie me acogió y yo tampoco quería liar a nadie. Me metía en el McDonald's a esperar que se quedara una bandeja con sobras para cogerla. Dormí en el metro. Hoy no me da miedo a decirlo: detrás de este negrito hay mucho sufrimiento, la vida no ha sido fácil”, recalcó.

“Me enamoré de España. Fue un flechazo. Yo estaba en París, con un idioma y unas costumbres que no entendía. Y, de pronto me vi en Madrid y la gente me decía: ‘Venga, tío, hostia, coges el metro en Sol y llegas’. Y yo pensaba: ‘Bendito sea este país. Aquí me quedo’”, añadió.

Hace unos días Yotuel confirmó que la agrupación Orishas se separa definitivamente, tras solo cinco años después de haberse reagrupado.

En este momento el artista está feliz por volver a retomar su carrera en solitario con nuevos proyectos. “Estoy muy ilusionado, este tiempo me hizo pensar en mi disco nuevo y en componer música que sonaba más a Yotuel”, explicó.