Maykel Osorbo: La dictadura está herida

El músico urbano, activista y acuartelado de San Isidro, Maykel "Osorbo" Castillo, pidió al pueblo prender de una vez "la gigantesca maquinaria" que pondrá fin a la dictadura cubana.

Desde la red social Facebook, Castillo Pérez se dirigió a la nación cubana, tanto la de dentro como la de afuera, y aseguró que "la dictadura está herida" y que la solución a la crisis que enfrenta Cuba no está en manos de los políticos, porque "los políticos no hacen cambios, los políticos sólo dan ideas".

En su publicación, Osorbo se refirió también a lo que él cree son las raíces de los cambios sociales, los cuales nacen del pueblo, en las calles, exigiendo derechos y promoviendo transformaciones, agenciádolas por sí mismos.

"Hoy me levanto consciente de Q Debemos / Echar a andar una maquinaria inmensamente / Gigantesca si queremos lograr algo real / Por nuestro pueblo sea ya / Que diremos en el 2022 que en el 23 se cae el régimen / Como mismo dijimos en el 2020 por favor / Dejemos las falacias y ubiquemonos en este / Momento histórico por el Q hoy como pueblo estamos pasando.la dictadura está herida / Los políticos no hacen cambios / Los políticos sólo dan ideas", explica en la primera parte de su post el rapero contestatario.

"El cambio sale de las calles tristes por las que camino a diario el cambio viene del alma de esas mujeres madres personas que sufren / Basta de jugar conmigo, y como políticos opositores respetence enfoquense en la verdadera libertad / Al pueblo no se levanta en conferencias ni ruedas de prensas y tu lo sabes / La libertad de mi país no va a llegar si cada político dentro de la isla no lleva su corazón a las calles mientras tanto no sea así personas como mi amigo Denis y como robles seguirán presos / Me siento bien mal / Tanto que a las 11 de la mañana hablaré en vivo con cada uno de mis amigos / Seguimos conectados", concluye Castillo Pérez quien fue arrestado el pasado jueves por la policía política de la isla y liberado al día siguiente sin que se esclarecieran los motivos de la detención.