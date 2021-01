Piloto jubilado dedica carta a Marino Murillo: "Muestre los tanques de agua de su casa"

Gastón Sariol, un piloto jubilado de Cubana de Aviación, ha emplazado a Marino Murillo a enseñar los tanques de agua de su casa como forma de demostrar lo “distanciado” que vive de la realidad de los cubanos de a pie.

La reflexión de Sariol está motivada en particular por la subida de salario a los jubilados, claramente insuficiente para asumir los actuales precios, entre ellos el de poner un tanque.

En una carta publicada en Facebook que se ha viralizado en pocas horas, Sariol reprochó a Marino Murillo que viva “tan convencido de su verdad”, cuando la realidad de millones de cubanos es tan diferente a la que los altos funcionarios reflejan a diario en la Mesa Redonda.

“Es de madrugada y me decidí a escribirle esta carta, también dirigida al grupo de personas que dirigen la economía en nuestra nación”, comienza diciendo Sariol, que resume en una mezcla de “tristeza e indignación” el actual contexto de la isla.

“Veo cuando ciegamente habla de los aumentos en la jubilación como buenos, le pregunto: ¿sabe cuánto cuesta poner unos tanques de agua para una casa, seguramente no pues los suyos se los puso una brigada estatal", cuestiona el jubilado.

“¿Sabe cuánto cuesta un metro de tubería o una llave de paso? (250 pesos M/N seguramente tampoco). ¿Sabe cuánto cuesta mover los materiales cuatro cuadras en una carretilla? (120 pesos) si es un camión 250, 400 pesos etc. ¿Sabe a cuánto ha subido la mano de obra pues el triple de lo que costaba (ya bastante caro, por cierto) como usted de su salario no gasta por eso a usted si le alcanza, posiblemente hasta le sobre?”, añade a continuación.

El jubilado acompañó su reflexión de la foto de un tanque de agua de hierro que dice que compró hace 3 años a 5 CUC, pero que se ha roto.

Ahora dice que se conforma con comprar uno "de uso", pues el precio de un tanque nuevo ronda los 25 dólares o el equivalente en moneda nacional, es decir, 650 pesos más la transportación. En su caso, precisa que busca uno usado que no cueste más de 400 pesos, lo máximo que se puede permitir.

“¿Qué le parece?”, pregunta al jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Añade que el ejemplo reseñado “se ha convertido en el pan nuestro de cada día” para otros artículos como “una olla, una plancha, un televisor”, que si se rompen se convierten en grandes problemas para los cubanos de a pie, pero no “para una cúpula que no quiere ver o no le conviene”.

Gastón Sariol documentó su publicación con otras imágenes, entre ellas una que define como "un rostro de sufrimiento en una cola", sobre el que pregunta "¿por casualidad es de su familia?".

También publicó imágenes de cuando él era piloto guardafrontera y cuando era primer oficial en el DC-10 de la AOM-CUBANA.

"Pensé que en los años que estuvieron preparando su proyecto -dice en referencia a la llamada "Tarea de Ordenamiento"- pudieron saber la jubilación de un piloto, no de Iberia, ni Air Canada, si no de una empresa vietnamita, Aeroflot etc", comenta sobre la baja jubilación que percibe, para nada en correspondencia con los nuevos precios. Hace extensiva su queja a otros jubilados en Cuba, incluidos los veteranos de la guerra de Angola.

"Imagino usted sepa que Cuba tienes miles de veteranos de Guerra de la guerra contra la dictadura, más los internacionalistas de Angola, Yemen y otras naciones, ¿Se tomaron en cuenta para la jubilación?", pregunta, tras citar los casos de otros países donde sí son tenidos en cuenta.

La carta, que Gastón Sariol irónicamente encabezó como "Compañero Murillo", cuenta ya con más de 2700 likes, más de mil comentarios y se ha compartido más de 1400 veces.

A mediados de mes, Marino Murillo respondió a las críticas sobre la subida de precios a los servicios que reciben los ancianos en Cuba argumentando que “no todo puede ser responsabilidad del Estado cubano".

“Ante el envejecimiento poblacional, de más de un 21% con personas con más de 60 años, no es posible que toda la responsabilidad caiga en el Estado cubano. Tiene que haber también una responsabilidad de la familia”, comentó Murillo.

Se trata de uno de los temas que más debate ha suscitado en los últimos días por la significativa pérdida de poder adquisitivo pese a la subida de la pensiones de jubilación.

Murillo indicó que la familia debe contribuir a los gastos de esos jubilados que no puedan cubrir sus necesidades con la subida de sus ingresos personales.

En diciembre, poco después del anuncio del proceso conocido como "Tarea de Ordenamiento Monetario", Marino Murillo advirtió que "no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria".

El llamado "Zar de las reformas económicas" del régimen cubano también reconoció que el proceso de ordenamiento monetario tendría implicaciones para la población, como vienen evidenciando en redes sociales una creciente cantidad de cubanos desde que comenzó el 2021.