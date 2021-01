William Levy preocupa a sus fans con un misterioso mensaje en Instagram

El popular actor cubano William Levy ha despertado la preocupación entre la gran mayoría de los seguidores que posee en su cuenta de Instagram tras compartir en su muro un misterioso mensaje.

El artista subió dos fotografías repetidas, una en colores y otra en blanco y negro, en las que aparece de los más sexy acostado en lo que parece ser una hamaca y con rostro serio y pensativo.

Junto a las imágenes, que ya de por sí llaman la atención por lo espectacular y sensual que se ve, William Levy añadió un enigmático mensaje en inglés en el que reflexiona sobre los sacrificios que se hacen en la vida tanto por otras personas como por uno mismo y que en español tiene el siguiente significado:

"A mi modo de ver, está bien sacrificar muchas cosas en la vida para hacer felices a los demás, pero en algún momento también debería estar bien sacrificar muchas otras cosas en la vida para sentirse vivo uno mismo".

Las misteriosas palabras de William Levy no han pasado desapercibidas entre sus admiradores y muchos han sido los que han comenzado a buscarle sentido y preguntarse si tras ellas se encierran algún episodio personal que podría estar atravesando el actor en estos momentos.

Otros fans, por su parte, han visto en su escrito una forma de desahogo y han querido mandarle al cubano su apoyo con mensajes en los que no faltan los consejos y los ánimos para que siga adelante.

"¿Qué quieres decir con eso?", "¿Te pasa algo bombón? No dejes de contarnos la verdad que nos dejas preocupados", "Es cierto. La felicidad es algo que nos llena y pensar en nosotros mismos y en nuestra propia felicidad a veces es necesario. Siempre te dije cuánto deseo verte bien y feliz", "Espero que estés bien, solo te aconsejo que no dudes en mirar por ti si tu felicidad está en jugo" o "Sacrificarte por quienes amas esta bien, pero que eso no signifique poner en riesgo tu felicidad, paz y tus ganas de vivir intensamente", se pude leer en el post del actor.

Actualmente, William Levy se encuentra alejado de su familia que reside en Florida (Estados Unidos), pues está pasando una temporada en los campos de Manizales en Colombia.

Allí está grabado la nueva versión de la famosa telenovela Café con Aroma de Mujer, donde interpreta a uno de sus personajes principales: al rico hacendado Sebastián Vallejo.

