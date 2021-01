William Levy cumple el sueño de una joven ingresada con COVID-19

La pandemia del coronavirus ha sacado a relucir la faceta más solidaria de algunos de los famosos del mundo del entretenimiento y está dejando a su paso verdaderos episodios en los que prevalece el lado humano y solidario de muchos.

El actor cubano William Levy ha sido uno de los últimos en protagonizar un inolvidable momento en estos tiempos tan difíciles, tras cumplir el sueño de una joven llamada Yesenia que se encuentra ingresada en un hospital con COVID-19.

El artista sorprendió a la paciente, quien es una gran fanática suya, al realizarle una videollamada a un teléfono móvil. Gracias al precioso detalle que tuvo el cubano, Yesenia pudo verle a través de la pantalla y conversar directamente con él durante unos minutos. La joven no pudo contener la emoción al darse cuenta de que se trata de su ídolo y sin pensarlo dos veces le dijo: "Te quiero, te amo", arrancando una tímida risa en William Levy.

Según comentó el cubano durante la charla, varias fueron las personas que se pusieron en contacto con él para hacerle llegar la historia de Yesenia y regalarle así una alegría en medio del complicado momento de salud que se encuentra atravesando. Gracias al poder de las redes sociales el nombre de la joven llegó hasta el actor, quien no se lo pensó dos veces e hizo realidad la petición de la joven.

"Vi mensajes por Facebook, por Instagram, por todos lados y varias amistades mías me llamaron diciéndome que querías comunicarte conmigo y para veas como es Dios, todos los mensajes me llegaron e hicieron que nos comunicáramos en persona", le comentó el cubano.

"Me da mucho ver que estás bien, te veo bien y saludable gracias a Dios", "Yo quería mandarte muchos besos, quería saludarte y cuando quieras a través de la enfermera me puedes llamar por FaceTime", agregó el artista.

William Levy pasó los últimos días del año 2020 en Bogotá (Colombia), donde se encuentra filmado la versión moderna de la telenovela Café con aroma de mujer en la que interpreta al rico hacendado Sebastián Vallejo y en la que comparte elenco con otros importantes artistas latinos como la actriz colombiana Carmen Villalobos.

Por esa razón, el actor no pudo pasar las Navidades junto a su familia en Estados Unidos, un contratiempo que aunque le afectó un poco debido a la importancia de las fechas, supo sacarle el lado positivo. El cubano compartió un escrito en su cuenta de Instagram en el que se mostró muy agradecido por todas las personas que le apoyan y quieren, por las cosas buenas que le están pasando en la vida y por la salud que goza tanto él como los suyos.

"Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño. Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo", comentó primeramente William Levy.

"Gracias a todos ustedes que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño. Gracias a Dios siempre por todo. Les deseo lo mejor del mundo. Disfruten de su familia y de esa gente que tanto los quiere. Que Dios los llene de salud, amor y felicidad", concluyó.

