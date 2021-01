Jorge Junior y su expareja Patricia, unidos por el amor a su hija tras la fuerte polémica

Todo parece indicar que las aguas han vuelto a su cauce y que la paz ha vuelto a reinar entre Jorge Junior y su expareja Patricia Claudia Pérez, tras la sonada polémica que ambos protagonizaron en las redes sociales hace poco más de un año.

El cantante de música urbana y líder de la agrupación Los 4 ha compartido en su cuenta de Facebook la imagen de una captura de pantalla de una videollamada en la que aparecen la que fuese su novia y representante de su banda y su pequeña hija en común, Nanda.

A juzgar por sus rostros de felicidad y el texto que el reguetonero agregó al post, no cabe dudas de que Patricia y Jorge Junior han sacado la bandera de la paz y ambos mantienen actualmente una cordial relación como padres por el amor y bienestar de su retoño.

"De pie papá dice Nanda, qué fresca es jajajaja", fueron las palabras que acompañaron la publicación del reguetonero.

En diciembre de 2019 Jorge Junior compartió en su perfil de Facebook unas fuertes acusaciones contra la madre de su hija menor en las que aseguraba que ella era "teniente coronel" e informante del gobierno cubano.

El reguetonero dijo que Patricia no se cansaba de insultarle y de provocarle. Además, añadió que la joven cubana le amenazó con llamar a la policía y con hablar con el presentador cubano Alexander Otaola para destapar trapos sucios.

"Esta persona que esta aquí que pueden ver no se cansa de insultarme y provocarme. Ahora me mandó a decir que si no se quitaba la verdad que pusieron sobre su persona, se lo diría a la policía y llamaría a Otaola. Ya saben, si mañana estoy en problemas judiciales fue por culpa de la teniente coronel Patricia. Porque te digo ¿qué puedes decir que no hayas hecho tú conmigo? Ahora si empezaste termina, que yo si tengo un montón de cosas que decir y puede que se hundan más los que están hundidos. A mi no me amenaces, ahora si no dices tú, diré yo", expresó en su día el cantante de música urbana.

Además de Nanda, Jorge Junior es padre de otras dos niñas mayores nacidas frutos de su relación con una cubana llamada Yarelis Calzadilla. Con esta joven el reguetonero también mantiene una cordial relación y varias han sido las veces que les hemos podido ver en las redes sociales posando en familia.

