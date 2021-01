Díaz-Canel sobre la protesta de artistas en el MINCULT: "Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió a los sucesos de este 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, y afirmó que los ministerios "no son tarimas mediáticas".

"No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte", dijo el mandatario.

"Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro", agregó.

Muchos son los que han salido a responder el mensaje de Díaz-Canel, como lo hizo la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández: "Lo que no es honesto es mentir, los artistas no querían entrar porque otros estaban presos, no los dejaron llegar, mentirosos, son unos manipuladores de la verdad", sostuvo.

Asimismo, el joven periodista José Raúl Gallego le contestó al presidente cubano: "Si ustedes fueran funcionarios públicos y no empleados de una dictadura, entenderían que se deben a sus ciudadanos. En los ministerios no sé si trabaja duro, pero sí se trabaja mal y se dan golpes, como se vio hoy".

Por su parte, la periodista Elaine Díaz llamó al mandatario "Cómplice".

La periodista independiente Luz Escobar le dijo a Díaz-Canel: "No esperamos otra cosa de usted. Sabemos bien de qué lado está. #AlpidioRenuncia #AlpidioDimision".

Los sucesos del 27 de enero dejaron al descubierto, una vez más, el accionar del gobierno cubano para con sus ciudadanos. Las imágenes del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, propinando un manotazo a los artistas que se manifestaban pacíficamente, han dado mucho qué desear tanto dentro como fuera de la Isla.

No obstante, el gobierno cubano ha tratado de desmentir la agresión, y ha dicho que "l ministro salió a conversar y le pusieron un teléfono casi en el rostro", por lo tanto se lo quitó de alante.

Ante esta situación, los cubanos están exigiendo en redes sociales que tanto el ministro como el viceministro Fernando Rojas y otros funcionarios de cultura dimitan de su cargo.