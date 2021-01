Vicente Feliú amenaza: "Un revolucionario provocado puede ser muy peligroso"

El trovador cubano Vicente Feliú se refirió a los sucesos del miércoles 27 de enero a las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, donde funcionarios de la institución agredieron a los jóvenes que se manifestaban pacíficamente.

"Debieran saber los provocadores que llega un momento en que los provocados se cansan. En ese instante, la cordura no es precisamente la virtud más probable", dijo el músico cubano.

"Y un revolucionario provocado puede ser muy peligroso. Ténganlo en cuenta, aquellos que se dedican a provocar", agregó amenazante.

Los sucesos del 27 de enero han levantado todo tipo de indignación entre los cubanos y la comunidad internacional. Estados Unidos condenó la represión por parte de funcionarios cubanos e instó al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet.

Otras personalidades del mundo del arte en Cuba también han alzado su voz tras el comportamiento del ministro de Cultura Alpidio Alonso, quien propinó un manotazo a los artistas.

El reguetonero Yomil Hidalgo exigió a Alonso que renunciara a su puesto: “¿Cómo es posible que un ministro de Cultura, supuestamente la persona que debe velar por cuidar a los artistas y respetarlos, arremeta contra un periodista de esa manera?”, sostuvo.

El humorista Alexis Valdés, por su parte, también instó a los cubanos a pedir la dimisión inmediata del ministro: "Todos los artistas cubanos decentes deben pedir la dimisión inmediata del ministro y del viceministro de Cultura. Y si no es así ir todos para el Ministerio Cultura a exigirlo", dijo.

La actriz cubana María Isabel Díaz mostró su solidaridad con el grupo de jóvenes que se concentraron frente al Ministerio de Cultura: “Ellos son la Revolución por la que lucharon mis padres”, apuntó.

No obstante, algunos como Silvio Rodríguez sigue teniendo dudas sobre el enfrentamiento que protagonizaron los funcionarios contra los artistas.

"He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de cultura agrediendo a los artistas pero no lo he logrado" dijo Silvio.