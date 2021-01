Silvio Rodríguez sobre las imágenes de agresión a artistas en el MINCULT: "Ocurre algo muy confuso"

El cantautor cubano Silvio Rodríguez tiene dudas sobre el enfrentamiento que protagonizaron este 27 de enero los funcionarios del Ministerio de Cultura contra artistas que se manifestaban a las afueras de la institución de manera pacífica.

"He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de cultura agrediendo a los artistas pero no lo he logrado", dijo en un comentario de su blog Segunda Cita, luego de que un usuario pusiera el tema sobre la mesa.

"Vi uno donde el viceministro Fernando Rojas les invita varias veces a pasar al ministerio; después ocurre algo muy confuso, una gritería, y hay un muchacho diciendo que hay policías con pistolas (que tampoco se ven)", agrega Silvio.

Captura del blog Segunda Cita

Seguidamente, el trovador dice que en dos sitios web de la oposición, para ver el video, piden que admitas los cookies.

"Si tanto quieren divulgar la supuesta injusticia, debieran dar facilidades. ¿No?", añade.

En otro de sus comentarios, Rodríguez dijo: "Posiblemente ahí haya jóvenes bien intencionados, pero sin dudas también hay trabajo de oposición. Hay que estar claros".

A pesar de que Silvio Rodríguez no reconoce la realidad que tuvo lugar este 27 de enero, las imágenes donde el ministro de Cultura Alpidio Alonso propina un manotazo a los manifestantes no dejan de indignar a quienes las ven.

Luego de lo ocurrido el miércoles, funcionarios cubanos negaron que el ministro agrediera a los manifestantes, pues según la versión oficial de lo ocurrido, Alonso solo intentaba quitarse un teléfono que lo apuntaba.

A raíz de los varios cuestionamientos que el autor de Óleo de mujer con sombrero ha recibido, este dijo además de los suceso del miércoles: "Debiera ser un derecho indiscutible poder andar por la vida sin ser grabado o filmado; pero desde que existe la telefonía inteligente esas trasgresiones se han ido convirtiendo en práctica cotidiana. También es cierto que, desde mucho antes, los servicios especiales de todo el mundo grababan y/o filmaban a cualquier persona o actividad de su interés, a veces –según se dice– sin la debida autorización legal que requieren los temas de seguridad nacional".



Luego agregó: "Debiéramos averiguar cómo son consideradas legalmente esas situaciones en el resto del mundo. Y legislar defendiendo los derechos de todos: del que filma y del que no desea ser filmado. ¿No dicen que los derechos de cada cual terminan donde empiezan los del otro? Dejar bien claras las reglas de ese juego posiblemente nos evite (A TODOS) futuras incomodidades".

Captura del blog Segunda Cita

A pesar de que Silvio Rodríguez se cuestione la realidad de los hechos, más de un cubano se ha mostrado indignado ante la situación y están solicitando la dimisión del ministro y el viceministro.

Tal es el caso del humorista cubano Alexis Valdés: "Todos los artistas cubanos decentes deben pedir la dimisión inmediata del ministro y del viceministro de Cultura. Y si no es así ir todos para el Ministerio Cultura a exigirlo", sostuvo.