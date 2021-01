Por qué las páginas web piden aceptar cookies... y otras respuestas a Silvio Rodríguez

En su blog Segunda Cita, el cantautor cubano Silvio Rodríguez contestó a un internauta sobre los incidentes de violencia institucional del pasado miércoles frente al MINCULT, y achacó al uso de cookies su “imposibilidad” para acceder a los videos que revelaban el ataque del ministro Alpidio Alonso contra artistas independientes.

No solo el material audiovisual que recoge la evidencia de los hechos está accesible en redes sociales (que no te exige aceptar cookies), sino que el uso de estos archivos informáticos no debería imposibilitar los accesos de ningún usuario, a menos que este se rehúse a conceder autorización sobre ciertos detalles de su navegación. En ese caso, también obstaculizaría ciertos beneficios asociados a ellas.

Respuesta de Silvio Rodríguez a internauta en su blog Segunda Cita

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero de datos que una página en internet le envía a tu computadora o a tu dispositivo móvil. En estos sitios web siempre se solicitará el almacenamiento de la cookie, da igual el equipo que use para la navegación. No son spam, ni gusanos informáticos, ni ningún otro tipo de virus extraño.

Algunas de ellas se utilizan para recopilar información clave con fines publicitarios (modelo de monetización de muchas páginas web, como es el caso de CiberCuba), en otros casos, funcionan para personalizar el servicio que nos ofrece el sitio web, en función de nuestro navegador o la manera en la que usamos los datos.

¿Podemos evitar las cookies?

Sí, existen maneras de desactivarlas o bloquearlas. Algo que quizá haya detonado la preocupación de Silvio Rodríguez.

Si se negaba a que su información quedase almacenada en su equipo, podía eliminarlas en la sección "Herramientas" y después hacer clic en "Borrar los datos de navegación", ¡listo!

Si el trovador navega a través de su teléfono, puede dirigirse a "Configuración", después a "Privacidad" y, finalmente, a "Borrar cookies".

Ventajas y desventajas de las cookies

Según un reporte de la Unión Europea sobre protección de datos, donde analizó cerca de 500 páginas web, el 70% de las cookies son de terceros y rastrean nuestra actividad para ofrecernos publicidad personalizada.

Por un lado, las cookies pueden ser de gran ayuda para mejorar nuestra experiencia en internet, creando un perfil de usuario y evitando que tengamos que rellenar formularios, contraseñas e interminables hojas de contacto una y otra vez.

Sin embargo, en términos de privacidad, debemos saber que mientras menos cookies activemos, más privacidad tendremos a la hora de navegar por la web, no obstante menos personalización también tendremos y más incómodo y aletargado se nos hará el acceso a cada sitio.

Así pues, la clave está en encontrar un balance entre privacidad y experiencia, analizando los riesgos reales y objetivos que corremos: si manejamos verdadera información sensible, si estamos dispuestos a introducir contraseñas cada vez que cliquemos en un navegador, o si, desde otra perspectiva, apreciamos nuestra información personal al punto de evitar nuestras trazas en cualquier acceso.

Los hechos que no pudo ver Silvio Rodríguez

El trovador aseguró este jueves que solo había alcanzado a ver uno de los videos donde el viceministro de Cultura Fernando Rojas invita a los jóvenes a entrar al organismo. "Lo demás, muy confuso", dijo.

En las redes sociales y medios de prensa Rodríguez podrá, si le interesa, acceder a las imágenes, videos y testimonios de los participantes este 27 de enero en la manifestación en la sede del Ministerio.

El grupo, compuesto por artistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil, se personaron en el lugar luego de que Rojas convocara a varios de los miembros del 27N a una reunión para retomar un diálogo que prometieron cuando la protesta en noviembre, y que nunca cumplieron.

Los jóvenes intentaban acompañar a los que iban a reunirse con los funcionarios y denunciar las detenciones arbitrarias ese mismo día a varios cubanos que iban camino al lugar.

Las policía y los militares cercaron los alrededores del edificio, impidiéndole la entrada, incluso a los que tenían una cita pactada, como es el caso del dramaturgo Yunior García.

En el video que el trovador logró ver, el viceministro les invita a pasar a la institución. Es probable que Rodríguez no pudiera acceder a los que se escucha al propio Rojas cuando les exige que deben dejar los celulares fuera y que el problema de las detenciones lo vería después.

Rodríguez tampoco alcanzó a revisar cuando el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, responde con violencia a los manifestantes y le da un manotazo a uno de los periodistas que filmaba con su teléfono celular.

Una turba de militares y policías, uniformados y vestidos de civil, desalojaron por la fuerza el lugar y llevaron a los manifestantes a una guagua. Los testimonios de la golpiza que recibieron algunos, y las violaciones que sufrieron otros, están también disponibles.

Silvio Rodríguez puede acceder a ellos cuando guste.