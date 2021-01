Joven cubano que protestó en Sancti Spíritus: "Sus amenazas me tienen sin cuidado"

Luis Mario Niedas Hernández, el joven cubano detenido tras protestar este viernes frente a la Casa de la Cultura de Sancti Spíritus, ha sido liberado bajo amenaza de que le aplicarán el Decreto 370, que prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

"Sus amenazas, me tienen sin cuidado. Si me van a poner detrás de una reja por defender mis ideas y hacerlas públicas, adelante. Será un honor a mi valentía y dignidad. Si me dejas en libertad, será justicia y si me acosan, ustedes saben que los denunciaré. Así son las reglas", escribió en su muro de Facebook.

Según explicó en un post dedicado a todas las personas preocupadas por su paradero, quedó en libertad a las 6:15 pm de este viernes "tras una larga conversación" con agentes de la Seguridad del Estado.

"No me acusaron de nada, pero si me amenazaron con el dichoso Decreto 370. Aquí habrá Luis Mario Niedas Hernández, hasta que yo decida cuándo parar", señaló el joven ingeniero.

Niedas Hernández explicó, además, a sus seguidores que se siente agotado psicológicamente, pero que físicamente está bien. "Una vez más, gracias. Sin su apoyo y presión pública y social, yo y los que se atrevan a probar fuerza, lo haremos en vano. Mas si ustedes nos apoyan, seremos el motor de cambios necesarios en la sociedad, economía y Gobierno cubano", añadió.

Su protesta le ha hecho popular y cuenta cómo unas muchachas en una motorina lo felicitaron por haber protestado. "Me dijeron, ¡Felicidades!, te quedó muy buena", en referencia a su transmisión en vivo.

Luis Mario Niedas fue secuestrado por la Seguridad del Estado este viernes en las cercanías del parque de Sancti Spíritus, frente a la oficina bancaria que está en la calle Máximo Gómez de esta ciudad.

Acababa de hacer una transmisión en directo protestando por la violencia con que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió a un joven que protestaba pacíficamente frente a la sede del Ministerio de Cultura, en La Habana.

En su live, el joven ingeniero instó a los cubanos a no permanecer callados ante los abusos de la Seguridad del Estado contra personas que protestan pacíficamente.

"Ellos estaban ayer frente al Ministerio de Cultura, una institución pública de este país, y por demás estaban en la acera de enfrente. Además, estaban leyendo poesía, no estaban instando a ningún tipo de violencia. Los violentos son ustedes", agregó.

"Hasta cuándo los cubanos vamos a seguir aguantando todo esto. Parece mentira que Cuba esté en un puesto de las Naciones Unidas de los derechos humanos, si al Gobierno cubano lo deberían sentar allí a juzgarlo por todos los crímenes que comete", cuestionó.

Desde el 27N se han multiplicado las protestas pacíficas en Cuba. Una de las que más impacto mediático ha tenido es la del joven Luis Robles, en prisión preventiva tras ser detenido protestando pacíficamente en el habanero bulevar de San Rafael, con una pancarta en la que pedía libertad para Denis Solís y el fin de la represión en Cuba.

Luis Robles está acusado de un delito contra la Seguridad del Estado. Sin embargo, la desproporción de la acusación no ha amilanado a los cubanos y este 27 de enero una veintena de jóvenes protestó frente al MINCULT, pidiendo el cese del acoso a activistas, intelectuales y artistas que no comulgan con las directrices del Partido Comunista.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, convocó a todos los cubanos a protestar este viernes frente al Capitolio de La Habana para reclamar "el derecho a tener derechos", dijo en alusión a Hannah Arendt y a la política que defendió en vida el opositor cubano Oswaldo Payá.

Nada más salir de su casa, Otero Alcántara fue detenido. Lo mismo le pasó al rapero Maykel Osorbo, cuando pretendía dirigirse a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba.